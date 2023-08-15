DASK’ın kapsamı genişliyor: Teminat tutarları yükselecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), DASK’ın kapsamını genişletiyor. Depremin yanında sel afetinin de sigortaya dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar sonucunda, teminatlar yükseltilerek ödenen tazminatlar yukarıya çekilecek.

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Fotoğraf: Depophotos