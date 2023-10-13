Datçalılar ‘Hadi Gari’ diyecek

Datça Demokrasi Platformu, yoksulluk, hayat pahalılığı, ekoloji mücadelesi ve savaş politikalarına karşı 15 Ekim tarihinde ‘Hadi Gari’ sloganıyla miting düzenleyecek. Yapılan açıklamada, “Bu dertlerimizin hepsinin tek bir kaynağı var, o da bugünkü iktidardır. Bu iktidara karşı çıkmaktan ve direnmekten başka da şansımız yok” denildi.

Mehmet ERDAL

Datça Demokrasi Platformu, 15 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı'nda yoksulluğa, barınama krizine, ekoloji mücadelesi ve savaş politikalarına karşı miting düzenleyecek.

Geçen sene ‘Yete Gari’ diye aynı taleplerle sokağa çıkan yurttaşlar, bu yıl gerçekleştirecekleri mitingi ‘Hadi Gari’ sloganı olarak belirledi.

Mitinge çağrı yapan Datça Demokrasi Platformu’ndan Haluk Koşar, “Yapılan vergi zamları, seçimden önce baskılanan dövizin artışı, faiz artırımı derken raftaki bütün ürünlerin fiyatlarının artmasıyla birlikte ücretlere ve emekli aylıklarına yapılan zamların hiçbir anlamı kalmadı. Geçtiğimiz eylül ayı içerisinde açıklanan ve varsılların dışındaki kesimler için yoksulluğun daha da derinleşmesinden ve yaygınlaşmasından başka bir şey getirmeyecek olan 3 yıllık Orta Vadeli Program iktidar tarafından iyi bir şeymiş gibi övünülerek açıklandı. Şimdi çok hızlı bir şekilde yoksullaşma dönemine girdik. Yaşadığımız coğrafyada Akbelen başta olmak üzere Hatay Dikmece'ye kadar çok geniş bir bölgede ormanlarımız, kıyılarımız, zeytinliklerimiz, tarım alanlarımız kısacası yaşam alanlarımız ve doğamız talan ediliyor” diye konuştu.

"DERTLERİMİZ GİTTİKÇE ÇOĞALIYOR"

Koşar şunları dile getirdi:

“Sansür, yasaklar, ÇEDES uygulamasıyla eğitimde dinselleştirme, kadınlara, sağlıkçılara şiddet, savaş çığırtkanlıkları aldı başını gidiyor. Böylece siyasi iktidar halkın cebindekilere ve doğal kaynaklarına el koyma, yaygın bir yoksullaşma ve yoksunlaştırma, sessiz bir toplum yaratma operasyonu sürdürüyor. Bu gidişata karşı bir ses yükseltmek gerekiyordu. Biz de Datça'daki bütün demokrasi güçleri olarak, 'Hadi Gari’ diyerek bir miting gerçekleştirmeyi organize ettik. 15 Ekim günü bu mitingde bir araya gelerek geçinemediğimizi ve bu talana karşı durduğumuzu ifade edeceğiz. Miting ile ilgili hem halka yaptığımız çağrıda hem de birebir yaptığımız konuşmalarda da herkesin gelip var olan sorunlarını bu mitingde kâğıt, karton, bez her nasıl isterse onlar üzerine yazıp ifade etmesini istiyoruz. Çünkü derdimiz bir değil bin tanedir, hepimizin ortak ya da ayrı ayrı dertleri vardır. Bu dertlerimiz gittikçe de çoğalıyor. Bu dertlerimizin hepsinin tek bir kaynağı var, o da bugünkü iktidardır. Bu iktidara karşı çıkmaktan ve direnmekten başka da şansımız yok.”