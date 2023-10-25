Davutoğlu: 5 arkadaşımız Gazze'ye gitmek üzere müracaatta bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "TBMM komisyonunun ne zaman gideceği belli değil ama biraz önce grup başkanvekillerimizle, Sayın Karamollaoğlu'yla konuştuk, 5 arkadaşımız dün itibarıyla Mısır büyükelçiliğine başvurarak Gazze'ye gitmek üzere müracaatta bulundu" dedi. "Bugün Kudüs'e sahip çıkmak demek emin olun Ankara'ya sahip çıkmak demektir" diyen SP lideri Karamollaoğlu ise Ankara'yı gelişmeler karşısında pasif kalmakla suçladı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi'nin Meclis Grup Toplantısı'nda Filistin'de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek partilerinden 5 kişinin Mısır büyükelçiliğine başvurarak Gazze'ye gitmek üzere müracaatta bulunduğunu aktardı.

Karamollaoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir ülkenin adım adım işgal edildiğini ve herkesin seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Irak'ta, Afganistan'da, Tunus ve Libya'da, Suriye'de herkesin sustuğunu ancak ABD'nin durmadığını dile getiren Karamollaoğlu, "Büyük İsrail Projesi" uğruna dünyanın ateşe verildiğini belirtti.

Karamollaoğlu, önceliği demokrasi olanlara şu sorularla seslenmek istediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne oldu sizin demokrasi söyleminize? Önceliği insan hakları olanlara soruyorum. Demokrasiyi bıraktık ne olacak Filistinlilerin hakları? 'Barış istiyoruz' diyenlere sesleniyorum. İsrail'e 'dur' denilmedikçe ve İsrail katliamlarından vazgeçmedikçe kalıcı bir barış mümkün mü? 'Önceliğim İslami değerlerdir' diyenlere sesleniyorum. Susarak ve sadece kınayarak daha ne kadar bu vebale ortak olacaksınız? ABD'nin haksız davasında ve katliamlarda İsrail'e verdiği desteği bizler haklı davalarımızda Filistinli kardeşlerimize vermeyeceksek vay geldi bizim halimize."

"İKTİDAR MİTİNG YAPMAZ, İCRAAT YAPAR"

İktidarın gerçekleştireceği Filistin mitingini anımsatan Karamollaoğlu, "İktidar miting yapmaz, icraat yapar" dedi.

Mitingin içeride algı oluşturmaktan başka bir işe yaramayacağını söyleyen Karamollaoğlu, iktidardan atması gereken adımları atmasını istedi.

"5 ARKADAŞIMIZ GAZZE'YE GİTMEK İÇİN MÜRACAATTA BULUNDU"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuşmasında, bu haftanın hem onur hem de hüzün haftası olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağını ancak bir yandan da hala Gazze'de yanan bir yangın olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili kapsamlı bir etkinlik yapılması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, bu konuda iktidarın herhangi bir hazırlığının olmadığını, normal, sıradan etkinliklerin dahi yapılmadığını kaydetti.

TBMM İnsan Hakları Komisyonunun Gazze'ye ziyaretle ilgili güzel bir kararı olduğunu ifade eden Davutoğlu, "TBMM komisyonunun ne zaman gideceği belli değil ama biraz önce grup başkanvekillerimizle, Sayın Karamollaoğlu'yla konuştuk, 5 arkadaşımız dün itibarıyla Mısır büyükelçiliğine başvurarak Gazze'ye gitmek üzere müracaatta bulundu. Ve sizlerin selamını iletecekler, sadece sizlerin selamını değil, mazlumların ordusunun kurtardığı Anadolu’nun selamını Gazze’ye götürmek üzere 5 arkadaşımız gidecek" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, gelecek dönemde çok daha zorlu günlerin beklendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yanı başımızda bir yangın var doğru ama daha büyüğünü söyleyeyim size, onun için çırpınıyorum elimdeki dar imkanlarla. Büyük bir bölgesel savaş tehlikesi var, Türkiye'yi de yakacak o ahşap bina 2 adım ötede yanıyor. Bizim eve gelecek o yangın, bizim eve. Görmüyor musunuz? Dün Rus Büyükelçisiyle konuşurken de Türkiye'yi çok iyi bilen bir büyükelçidir, Amerikan donanması orada, İngiliz donanması orada, Çin donanması orada, Rus donanması orada, neresi Doğu Akdeniz, neydi o Mavi Vatan hikayeleriniz? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Filistin için Kahire'ye gidecek, donanmalar Gazze'nin önünde olacak, siz bu meseleyi Arapların meselesi göreceksiniz öyle mi? Yazıklar olsun sizin coğrafya bilginize, yazıklar olsun sizin tarih bilginize, yazıklar olsun sizin insanlık vicdanınıza. Arapların meselesiymiş, Arapların meselesiyse Çin'in ne alakası var orada? Arapların meselesiyse İngiltere'nin, Amerika'nın ne işi var donanmalarıyla orada? Arkadaşlar; bu bir küresel sorunun ilk ateşlerinden biridir, anlayın, uyanın."