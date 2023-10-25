İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: "Erdoğan'ın Hamas hakkındaki açıklamaları mide bulandırıcı"

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında Hamas hakkında kullandığı ifadeler için "Mide bulandırıcı" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, partisinin bugünkü grup toplantısında Hamas hakkında kullandığı "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" sözlerine yanıt veren ilk Batılı ülke İtalya oldu.

The Guardian'ın Reuters'tan aktardığına göre kendisine Erdoğan'ın Hamas tanımlaması sorulan İtalya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Salvini, söz konusu açıklama içi sözleri "Mide bulandırcı" dedi ve Türkiye'nin İtalya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto önerisinde bulunacağını söyledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Hamas için, "Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş bir mücahitler grubudur" demişti.