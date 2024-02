Dayanışmaya engel olamadılar

Haber Merkezi

TİP Hatay milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin Meclis’te düşürülmesini Çağlayan’da İstanbul Adliyesi’nde, protesto etmek isteyen avukatların adliye içinde toplanması yasaklandı. Avukatların her hafta toplandığı merdivenler de güvenlik görevlileri tarafından kapatıldı. Engellemenin ardından Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay ve Atalay’ın avukat arkadaşları İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Anne Şükran Atalay, "Can Atalay sorunun çözümü basittir. Karmaşık ve karışık yol ve yöntemlere hiç gerek yoktur. Çözüm hak ihlali kararının uygulanmasıdır. " dedi. Nöbetin engellenmesinin ardından adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan BirGün yazarı gazeteci Timur Soykan da özgürlük mücadelesi vermek isteyenlerin cezalandırıldığını söyledi. "Sırf bir avuç insan cebine doldursun diye halkın vekili elinden alınmak isteniyor" diye konuşan Soykan, özetle şunları söyledi:

"Can Atalay’ın çocukluk arkadaşı olarak buradayım. Gezi Parkı’nı AVM yapıp betona çevirip rant devşirmeye çalışanlar mı suçlu? Orayı korumak isteyen Can Atalay mı suçlu? Tayfun Kahraman mı suçlu? Soma’da 301 madenciyi öldürenler mi suçlu, o işçilerin aileleriyle birlikte haklarını savunan Can Atalay mı suçlu? Aladağ’da kız çocuklarını yakan tarikatlar mı suçlu, Can Atalay mı suçlu? Hendek’teki fabrikada 7 işçiyi öldürenler mi suçlu, haklarını savunan Can Atalay mı suçlu? Hatay halkını, imar aflarıyla ölüme mahkûm edenler mi suçlu, Hataylıların hakkını savunacak Can Atalay mı suçlu? Sırf bir avuç insan cebine doldursun diye halkın vekili elinden alınmak isteniyor. O kadar kolay değil."

Soykan’ın ardından konuşan SOL Parti MYK üyesi Avukat Deniz Demirdöğen de, "Can Atalay’ı tutsak edemeyecekleri gibi eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesi veren milyonları da tutsak edemeyecekler. Kötülük iktidarı, bilsin ki bu halk teslim olmayacak." dedi.Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP ve DEM Parti milletvekilleri, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. TBMM’de TİP Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürüldüğü oturum sırasında BAE ziyaretinde bulunan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kendisinin Ankara’da olması halinde de kararı Bekir Bozdağ’ın okutacağını söyledi. Kurtulmuş, "Biz bu hafta Ankara’da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı" dedi.