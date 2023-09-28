Değeri 1.5 milyon TL: Evin bahçesinde 53 çalıntı motosiklet ve bisiklet bulundu

Konya’da polisin bir eve yaptığı baskında, bahçede yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve skuter ele geçirildi. 15 suçtan kaydı olan İbrahim B. (47) ve 24 suçtan kaydı bulunan oğlu Ahmet B. (24) gözaltına alındı.

Güncel 28.09.2023 14:35 Giriş: 28.09.2023 14:35

Güncelleme: 28.09.2023 14:41 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA