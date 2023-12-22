DEM Parti, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu heyeti ile görüştü

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat ve beraberindeki heyet, DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu temsilcileri, DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek partinin eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Eş başkanlara, MYK Üyesi Yüksel Mutlu ve Milletvekili Celal Fırat eşlik etti.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu heyetinde ise şu isimler yer aldı:

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat, Britanya Alevi Federasyonu Eşit Başkanı ve Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Dalkılıç, İsviçre Alevi Federasyonu Genel Başkanı ve Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı Binali Sağlam, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Zeynel Koç, İngiltere Alevi Kültür Derneği-Cemevi Başkanı İbrahim Has, Kıbrıs Cemevi Başkanı Cengiz Demir, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi Kültür Dernekleri Hukuk Danışmanı Şebnem Özdemir, Yol TV Genel Müdürü Özkan Lafatan, Yol TV Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Akgül, Britanya Alevi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gül, Britanya Alevi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Erdoğan ve İsviçre Alevi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bektaş.

Görüşmede kısa bir konuşma yapan Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi:

“AKP iktidarının Alevilik inancını geçen dönemde bir torba kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlamasını basitçe bir oy devşirme gibi algılamadık; bugüne kadar gerçekleşmiş olan baskılar, katliamlar ve zor aygıtlarıyla Alevileri kendi inançlarından uzaklaştırma çalışmalarının bir parçası ve adımı olarak gördük. Buna karşı Alevi toplumunun, başta siz değerli kurum temsilcilerinin ortaya koyduğu tutum çok değerliydi. Bundan sonra da bu tutum çok önemli olacak. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak farklı inançların ve halkların bu toplumda bir arada yaşamayı hak ettiğini düşünüyoruz.

Bu konuda Alevi kurumlarıyla ve bu topraklarda seküler yaşamı savunan bütün kurumlarla ortak bir mücadele yürütmeye devam edeceğiz. Bu bizim asli mücadele alanlarımızdan birisidir. Tekrar hoş geldiniz. Hızır yar ve yardımcımız olsun. Maraş Katliamının yıldönümüzdeyiz, Maraş’ta yitirdiğimiz bütün canları buradan bir kez daha saygıyla anıyorum. Ümit ediyoruz ki Maraş, Çorum, Gazi gibi hiçbir katliama bu topraklarda tanıklık etmeyeceğimiz bir dönemi hep birlikte inşa edebiliriz.”

Kurumlar adına konuşan Hüseyin Mat ise özellikle Avrupa’da Alevilerin örgütlenerek birçok hakkını elde ettiklerini belirterek, “Biz bulunduğumuz her yerde yönetimlerde yer almak, yönetimlere ortak olmak istiyoruz” dedi. Mat, Alevi kurumları olarak kendilerine yakın gördükleri DEM Parti ile ilişkilerini de ilerleterek sürdüreceklerini söyledi.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu heyeti, dün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüşlerdi.