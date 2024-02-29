DEM Parti'den "AKP ile kayyum anlaşması" iddialarına yanıt, Özgür Özel'e tepki

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, yerel seçimlerde AKP ile kayyumlar konusunda anlaşma yapıldığı ve bu nedenle bazı bölgelerde aday çıkardıklarına yönelik iddiaları reddetti. Oluç, CHP lideri Özgür Özel’in DEM Parti’nin CHP’ye kaybettirme stratejisi izlediğine yönelik sözlerini de "tutarsızlık" olarak değerlendirdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, AKP ile 1 Nisan sonrasına dair görüşmeler yapıldığı ve "kayyum atamama" sözü karşılığında aday çıkarıldığı iddialarına yanıt verdi.

İktidar partisi ile siyasi bir görüşmenin söz konusu olmadığını söyleyen Oluç, kayyum atamamanın da sözle değil kanun değişikliği ile olacağını belirterek, "Kanun teklifi yok, o zaman hangi söze inanılır? Bunun güvencesi bizim için budur. O yüzden iddiaya gülüp geçiyoruz" dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DEM Parti’nin CHP’ye kaybettirme stratejisi izlediğine ilişkin sözlerini de "tutarsızlık" olarak nitelendiren Oluç, "CHP, kazanma şansının hiç olmadığı Kürt coğrafyasında her yerde aday gösterdi. CHP bize kaybettirmek AKP’ye kazandırmak için buralarda aday gösterdi" desek doğru bir şey söylemiş olur muyuz?" diye sordu.

DEM PARTİ’NİN HER YERDE ADAY ÇIKARMASI EN DOĞAL HAKKIDIR

CHP ile DEM Parti arasındaki kent uzlaşısı görüşmelerinde yer alan Oluç, yerel seçim sürecinde DEM Parti’nin çalışmalarıyla ilgili bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özel’in DEM Parti’nin CHP’ye kaybettirme stratejisi izlediği sözlerini tutarsız bulan Oluç şunları söyledi:

"DEM Parti’nin her yerde kendi adaylarıyla yarışması meşru ve en doğal hakkıdır. Kent uzlaşması çerçevesinde bazı tercihlerde bulunmak partinin tercihidir. Kimseye verilmiş bir söz yoktur, olmamalıdır. 28 Mayıs sonrası, şimdi CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, “Keşke HDP kendi adayını çıkarmış olsaydı” dedi. Bu sözü 28 Mayıs sonrasında söyleyen Özgür Özel'in bugün 'DEM Parti’nin bize kaybettirmek için çalışıyor' demesi siyasi olarak tutarsız geliyor. Biz kimseye kaybettirmek için aday çıkarmıyoruz. Kendi adaylarımızla yarışmak doğal hakkımız. Eş başkanlarımız da bu süreçte 'Kaybettirmek ya da kimseye kazandırmak için değil, kendimiz kazanmak için mücadele edeceğiz' dedi. CHP, kazanma şansının hiç olmadığı Kürt coğrafyasında her yerde aday gösterdi. “CHP bize kaybettirmek AKP’ye kazandırmak için buralarda aday gösterdi” desek doğru bir şey söylemiş olur muyuz? Bu meseleleri biraz serinkanlı sakin bir şekilde değerlendirmek daha hayırlı olur diye düşünüyorum."

"KAYYUM ATAMAMA SÖZLE DEĞİL KANUNLA OLUR"

Oluç, DEM Parti’nin AKP ile görüştüğü, "kayyum atamama sözü" karşılığında aday çıkardıkları iddialarını da spekülasyon olarak nitelendirdi.

"Kayyum atamayacağız" şeklinde bir sözünün hiçbir değerinin olmayacağını bilen siyasetçiler olduklarını söyleyen Oluç şunları ifade etti:

"İktidar partisinin verilen sözlerden çok kolay döndüğünü biliyoruz. Yüzlerce örneği var. Siyasette önemli olan kalıcı garantilerin olmasıdır. Kayyımlar darbe girişiminden sonra çıkarılmış kanun hükmünde kararnamenin sonradan yasaya çevrilmesine dayanarak atanıyor. Bir maddelik bir yasa teklifini getirirler geçersiz ilan edilir, biter. Kanunda değişiklik yapmak inandırıcı olur. Böyle gelen bir yasa değişikliği teklifi yok, o zaman hangi söze inanılır? Bunun güvencesi bizim için budur. O yüzden 'kayyım atamama sözü verildi' iddiasına gülüp geçiyoruz."

Oluç, AKP ile siyasi görüşme yapıldığı iddialarını da "Görüşme yapsak gizlemeyiz, söyleriz" diyerek reddetti.