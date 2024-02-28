Özgür Özel'den ittifak vurgusu: Ben elimden geleni yaptım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı mağlup etmek için en geniş ittifakı kurmak adına uğraştığını belirten Özgür Özel, "Muhalif seçmenin AKP'ye, MHP'ye bakışı değişmedi" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu.

Kürsüye çıkarak görevini devretmeye hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Özgür Özel, kendisine bir teklifte bulundu.

CHP'li belediye başkanlarını ortak bir zeminde buluşturmak istediklerini aktaran Özgür Özel, seçilen CHP'li belediye başkanlarını koordine edecek, denetleyecek ve liderliğini Yılmaz Büyükerşen'in yapacağını kuruluşta Osman Gürün'ün de yer almasını istediğini söyledi.

Görevlerini devretmeye hazırlanan belediye başkanlarını kürsüye davet ederek teşekkür eden ve mitinge gelenlere alkışlatan Özgür Özel, CHP'de bir değişim yaşandığını, kadınların ve gençlerin partide daha fazla söz sahibi olacağını, Muğla'da gösterdikleri adayların yaş ortalamasının 49 olduğunu ifade etti.

"MUĞLA'YI RANTA DEĞİL HALKA AÇIYORUZ"

Özel, göreve başladıkları gün bütün belediye başkanlarının malvarlıklarını halka açık şekilde makam odalarının kapısına asacaklarını söyledi. Özel, "Adaylarımızın Muğla'yı ranta değil halka açarak yöneteceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Özgür Özel, iktidarı ise şu sözlerle eleştirdi:

"AKP'nin her şeye rağmen ranta açamadığı, çevre felaketinde karşısına toplumla birlikte yerel yöneticilerin kol kola girdiği, karnını emeğiyle kazandığı ekmeğiyle doyuranların yaşadığı bir yerdeyiz. İktidarında, Muğla'yı ranta açmaya gönüllü olmuş birine bu şehri teslim etmeyeceğiz."

Muğla'da oldukça önemli altyapı çalışmaları yapıldığını öne süren Özgür Özel, ülkeye daha iyi hizmet yapılması için genel bütçeden yerel yönetimlere adil şekilde kaynak ayrılması gerektiğini söyledi.

İktidarın emeklilere yönelik politikasını da eleştiren Özgür Özel, her emekliye bayramda en az bir asgari ücret ödemesi yapılması gerektiğini dile getirdi.

KİRA AÇIKLAMASI

Muğla'da ortalama kiranın 18 bine yaklaştığını ve asgari ücretle yaşayan yurttaşların yaşamasının imkansız olduğunu vurgulayan Özgür Özel, şehirde yerleşik olarak yaşayanların bu artıştan etkilenmemeleri için hazırladıkları projeler olduğunu ifade etti.

Özellikle sabit ücretle çalışanların karşılaştığı sorunlarla ilgilendiklerini vurgulayan Özgür Özel, seçim sonuçlarıyla ilgili endişe duymadıklarını söyledi. 31 Mart'taki seçimlerin yalnızca yerel seçim olmadığını ifade eden Özel, 1 Nisan'dan sonra iktidarın ekonomi politikasının yurttaşları ezmeye devam edeceğini söyledi.

1 NİSAN'DAN SONRA ACI REÇETE UYARISI

Özgür Özel, konuşmasına ekonomik gidişattan olumsuz etkilenen toplum kesimlerine seslenerek devam etti:

"1 Nisan'dan sonra bir şey yapamazsınız ama 31 Mart'ta sandıkta yapabilirsiniz. Borcu borçla çevirenler, gelecek seneden endişe edenler, evladının geleceğinden endişe eden herkese bu iktidara gücünü göstermek zorunda. Her şeye rağmen AKP ve MHP oyları alırsa, kırmızı ışık göstermezlerse 1 Nisan'dan sonra acı reçete geliyor. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı dengelemek zorundayız. Ben bunun için elimden geleni yaptım. Muhalif seçmenin AKP'ye, MHP'ye bakışı değişmedi."

"EZMEK İSTEDİĞİN EMEKÇİNİN KARDEŞİ CHP'DİR"

Konuşmasının sonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ülkenin gidişatıyla ilgili umutsuzluğa kapılan gençlere seslenen Özgür Özel, şunları söyledi:

"Türkiye senden büyüktür, küçümseyip ezmek istediğin emekçinin, karınca gibi ezmek istediğin çiftçinin kardeşleri vardır. O da CHP'dir. Türkiye'den umudu kalmayan gençlerimize hep birlikte sesleniyoruz. Kimse umudunu kaybetmesin. Umut, mayıs ayında en çok karamsarlığa kapıldığınız anda ayağa kalkan Atatürkçüler, cumhuriyetçilerdir. Biz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz."