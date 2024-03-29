DEM Parti'den final mitingi: Kürt meselesine böyle yaklaştıkça dibi göreceksiniz

DEM Parti, pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi son mitingini Van'da yaptı. Mitingde konuşan partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan Van halkının kayyum yönetimini bitireceğini söylerken iktidara da "Kürt meselesine böyle yaklaştığınız müddetçe en önce 31 Mart'taki yerel seçimlerde sonrasında da yapılacak ilk seçimlerde inşallah dibi göreceksiniz" sözleriyle yüklendi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da konuştu. Seçim dönemindeki son mitingde kalabalığa seslenen Bakırhan, Van'dan rekor oy beklediklerini söyledi.

Kürtlerin hiçbir zaman hakları için mücadele etmekten vazgeçmediğini belirten Tuncer Bakırhan, "Kürt’ü, Kürt sorununu baskıyla ve zorla bitirmeye çalışan politikanız iflas etmiştir. Çünkü baskılar karşılık bulmuş olsaydı işte bugün bu meydanı on binler doldurmazdı" dedi.

"VAN, KAYYIM DÜZENİNİN SON BULMASINI İSTİYOR"

Kürt halkının müzakereye ve barış elini uzatmaya açık olduğunu vurgulayan Bakırhan, şöyle devam etti:

"Kürt’ü kardeş saysaydınız ve savaşa harcadığınız milyar dolarları emekliler, yoksullar, işsizler için yatırıma dönüştürseydiniz, Türkiye Ortadoğu’nun en gelişmiş ülkesi olurdu. Ama bunların aklı Kürt düşmanlığındadır. Ve Kürt düşmanlığı var olduğu müddetçe ne yoksulu ne emekliyi ne de emekçiyi düşünüyorlar. İşte bugün Van bir kez daha barışı haykırıyor. Van bir kez daha Kürt meselesinin demokratik yollarla, diyalogla çözülmesini istiyor. Van, dilini ve kültürünü özgürce yaşamak istiyor. Van, iradesinin serbest kalmasını istiyor. Van bu hırsız kayyım düzeninin son bulmasını istiyor."

"BAŞINI SARAY'DAN ÇIKAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sabah akşam DEM Parti’yi konuşacağına bir gün de Saray’dan başını çıkar, bir gün de Saray medyasının dışında bir medyayı izle" diye seslenen Bakırhan sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Sanki uzayda yaşıyor. İnsanlar yoksul, insanlar geçinemiyor. Emekli maaşı 10 bin lira. İnsanlar kirasını ödeyemiyor. Çocuğuna süt alamayan, bez alamayan, mama alamayan bir ülkenin insanları nasıl mutlu olabilir Sayın Erdoğan? Biz mutlu değiliz. Kürtler mutlu değil. Kadınlar hiç mutlu değil. Gençlerin geleceğini çaldınız, umudunu çaldınız. Utanmadan bir de diyorsunuz ki bizimle birlikte Kürtler mutlu ve özgür oldu. Hayır, inşallah siz gittiğinizde Kürtler mutlu ve özgür olacaklardır.

'DİBİ GÖRECEKSİNİZ'

Değerli halkımız, Van’dan son miting olduğu için bir kez daha seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan; Kürt meselesini çözmeyen çok cumhurbaşkanı gördük, çok başbakan gördük. Ne oldular? Çözüldüler, bittiler, battılar. Kürt meselesini çözmeyen hiçbir parti asla ve kat’a başarıya ulaşmaz. Sizler de Kürt meselesine böyle yaklaştığınız müddetçe en önce 31 Mart'taki yerel seçimlerde sonrasında da yapılacak ilk seçimlerde inşallah dibi göreceksiniz, batacaksınız, biteceksiniz."