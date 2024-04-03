DEM Parti'den Şırnak pankartı: "İşte gerçek sonuçlar"

DEM Parti, 'taşımalı seçmen' iddialarıyla gündemden düşmeyen Şırnak merkezde yapılan seçimlerin 'gerçek sonuçlarını' binasına astı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), kamu görevlilerinin farklı illerden taşınarak toplu halde oy kullandırıldığı yerlerden olan Şırnak'taki seçimlerle ilgili pankart hazırladı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Şırnak İl Örgütü tarafından parti binasına asılan pankartta DEM Parti'nin oy sayısının 15 bin 553, AKP'nin 11 bin 492 ve bölgeye taşınan seçmen sayısının 6 bin 541 olduğu belirtildi.

Resmi sonuçlara göre Şırnak'ta merkez belediyeyi AKP'nin adayı Mehmet Yarka 18 bin 33 oyla kazanırken DEM Parti'nin adayı Turan Saltan ise 15 bin 553 oy aldı.

İl genel meclisi oylarına göre ise DEM Parti yüzde 55,4 ile birinci parti olurken AKP'nin oyu yüzde 24,2 oldu.