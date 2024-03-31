DEM Parti eş genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları oyunu kullandı

DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yerel seçimleri için oyunu kullandı. Hatimoğulları oyunu Adana'da kullanırken Bakırhan ise Ankara'da oyunu verdi. İki lider sandık güvenliği mesajı vererek yurttaşları oy vermeye çağırdı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'na gelen Adana Milletvekili Hatimoğulları, 1057 numaralı sandıkta oy verdi.

"SANDIKLARIMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"

Hatimoğulları, oy verme işleminin ardından gazetecilere, seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bir kez daha çağrılarını yenilediklerini ifade eden Hatimoğulları, "Lütfen her yerde gidelim oylarımızı kullanalım. Oylarımızı kullanmakla yetinmeyelim, sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Kulağımıza gelen bazı şeyler oluyor. Bununla ilgili oyumuzu kullanmak kadar, oyumuzu korumak, sayımlarda doğru sayılmasını sağlamak, bu incelemeleri ve gözlemleri yapmak üzere hep birlikte değerli halklarımıza buradan çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.

"EN BAŞINDAN İTİBAREN SEÇİME ŞAİBE KARIŞTIRILDI"

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'na gelen Bakırhan ise, 1254 numaralı sandıkta oy verdi.

Bakırhan, "Hayırlı olsun. Umarım demokratik bir seçim olur diyeceğim ama buraya gelmeden önce bütün Kürt illerine kaçak seçmenler kaydırdıklarını hep beraber gördük. O kentlerde yaşamayan asker, polis ve dışarıdan gelen seçmenler oy kullanıyor. En başından itibaren seçime bence şaibe karıştırıldı, ona rağmen tüm gücümüzle halkımızı sandıklara oy kullanmaya çağırıyoruz" diye konuştu.