DEM Parti Eş Genel Başkanları’ndan Sincan Cezaevine ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Sincan Cezaevi'nde tutulan Kürt siyasi hareketine mensup siyasetçilerle yaptıkları görüşmede fikir alışverişinde bulunarak önerilerini aldıklarını açıkladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutulan siyasetçiler Leyla Güven, Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Gökkan ve Zeynep Boğa’yı ziyaret etti.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre Bakırhan ve Hatimoğulları’nın ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Öncelikle Türkiye halklarına ve tüm ezilenlere arkadaşlarımızın selamlarını iletiyoruz. Dünya ve ülke gündemini yüksek motivasyonla yakından takip eden yoldaşlarımızla yaptığımız görüşmede, Kobanê Kumpas Davası başta olmak üzere mutlak tecrit, Kürt sorunu, bölgedeki gelişmeler ve Türkiye’nin içerisinde bulunduğu çoklu krizler ile yerel seçimleri ele aldık” denildi.

"TUTSAK ARKADAŞLARIMIZI ZİYARETE DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyaret ettikleri her biriyle kapsamlı değerlendirmeler eşliğinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Eş Genel Başkanlar, “Tüm gündem başlıklarında fikir alışverişinde bulunduk ve önerilerini aldık. Siyasi rehine olarak tutulan yoldaşlarımız, yüksek moral ve kararlılıkla direnmeye devam ettiklerini, içeride-dışarıda ortak mücadeleyle başarıya ulaşacağımıza sonsuz güven ve inanç duyduklarını belirttiler. Parti politikalarının belirlenmesi için tutsak arkadaşlarımızla görüşmelerimize sıklıkla devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmaları için her türlü mücadeleyi geliştirecek ve bu mücadelemizden geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.