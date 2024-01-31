DEM Parti kaynakları: Başak Demirtaş aday olmak için henüz başvurmadı

İBB Başkanlığı için aday olabileceğini açıklayan Başak Demirtaş'ın adaylık için henüz başvurmadığı öğrenildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday olabileceğini açıklayan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, henüz adaylık başvurusu yapmadığı belirtildi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın ulaştığı kaynaklar, parti MYK’sinin 3 Şubat’ta toplanacağını ve Seçim Komisyonu ile birlikte İstanbul başta olmak üzere Batı’daki diğer iller için tartışmaların yapılacağını belirttiler.

Ferit Aslan'ın haberine göre DEM Parti, İstanbul için kararını 10 Şubat’a kadar verecek.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 10 gün önce yaptığı açıklamada Başak Demirtaş'ın açıklamasını olumlu karşıladıklarını ve MYK'de değerlendireceklerini söylemişti.