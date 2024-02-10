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DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'tan ilk İstanbul paylaşımı

DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş, adaylığı açıklandıktan sonra yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında "İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız" dedi.

Güncel
  • 10.02.2024 15:38
  • Giriş: 10.02.2024 15:38
  • Güncelleme: 10.02.2024 15:49
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'tan ilk İstanbul paylaşımı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş, adaylığı ilan edildikten sonra ilk paylaşımını yaptı.

X (Twitter) hesabından Türkçe ve Kürtçe mesaj paylaşan Beştaş, "İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız. Kadınların iradesiyle, gençliğin coşkusuyla, halklarımızın gücüyle büyüyeceğiz" dedi.

Beştaş'ın paylaşımı şöyle:

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