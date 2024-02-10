DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'tan ilk İstanbul paylaşımı
DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş, adaylığı açıklandıktan sonra yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında "İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız" dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş, adaylığı ilan edildikten sonra ilk paylaşımını yaptı.
X (Twitter) hesabından Türkçe ve Kürtçe mesaj paylaşan Beştaş, "İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız. Kadınların iradesiyle, gençliğin coşkusuyla, halklarımızın gücüyle büyüyeceğiz" dedi.
Beştaş'ın paylaşımı şöyle:
İstanbul Serhat’tır,— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) February 10, 2024
İstanbul Çukurova’dır,
İstanbul Trakya’dır,
İstanbul Botan’dır,
İstanbul Amed’dir,
İstanbul Karadeniz’dir,
İstanbul Ege’dir,
İstanbul Anadolu’dur…
Merhaba İstanbul
İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız.
Cami’lerimizle,…