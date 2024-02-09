DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş kimdir?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin İBB adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu açıkladı. Doğan'ın açıkladığı Meral Danış Beştaş hakkında neler biliniyor?

Meral Danış Beştaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olarak açıklandı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İBB Eş Başkan adaylarını açıkladı.

Doğan, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin İBB Eş Başkan adayı olduğunu duyurdu.

İşte Meral Danış Beştaş hakkında bilinenler?

İnsan Hakları Derneğinde üç dönem yöneticilik yaptı. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunda iki dönem yöneticilik ve baro başkan vekilliği görevini yürüttü. Diyarbakır Barosunun Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezinde başkanlık yaptı. 1999 yılında Almanya/Weimar İnsan Hakları Ödülü’nü aldı. Birçok ulusal ve uluslararası platformda kadın hakları, insan hakları, adil yargılanma hakkı, geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılması konularında tebliğler sundu.

25 ve 26. Dönemlerde Adana, 27. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM’de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekilidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Danış Beştaş, evli ve 2 çocuk annesidir.