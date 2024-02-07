DEM Parti'nin İstanbul adayını açıklayacağı tarih belli oldu

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başak Demirtaş'ın açıklamasının kendilerine güç kattığını belirten Temelli, İstanbul adaylarını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı için başvuru yapmayacağını açıklamasıyla ilgili konuşan Temelli, şunları söyledi:

"Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık sürecindeki açıklamaları mücadelemize güç kattı. Hem Başak Demirtaş hem diğer arkadaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Aday meselesi kurumlarımızda değerlendirildi. Kurumlarımız sayın Başak Demirtaş ile de müzakere yapmışlar ve ortak bir sonuca ulaşmış.

Nasıl ki aday olduğu açıklaması bize güç verdiyse bu açıklaması da güç katmıştır. 31 Mart seçimlerinden güçlenerek çıkacağız. DEM Parti'nin güçlenmesi bu ülkede demokrasinin güçlenmesidir. Başta kayyumlardan kurtulmak ve Türkiye'nin her yerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olmak istiyoruz. Bunun mücadelesini Başak Hanım ile de Selahattin Başkan ile de vermeye devam ediyoruz."

İstanbul için gösterilecek adayı 2 gün içinde duyuracaklarını da belirten Temelli, "9 Şubat'ta açıklamayı düşünüyoruz, bu konudaki çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor" dedi.

"'KENT SUÇLARI' İŞLENDİ"

Büyük depremler olduğu sırada AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğunu ve imar aflarıyla dikkat çektiğini de vurgulayan Temelli, Kurum döneminde 'kent suçu' işlendiğini söyledi.