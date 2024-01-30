DEM Parti, seçim sloganını açıkladı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin bugün düzenlediği parlamento kadın grubu toplantısında konuştu. Yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Hatimoğulları, partisinin seçim sloganını da açıkladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parlamento kadın grubu toplantısında konuştu.

Pazar günü Santa Maria Kilisesi'nde IŞİD tarafından düzenlenen ve bir yurttaşın hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan bahsederek başladı. Hatimoğullları, hrıstiyan cemaatine başsağlığı diledi.

Kürt sorununun demokratik çözümünü savunduklarını belirten Hatimoğulları, çözüm için müzakerelere dönülmesi ve PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindek, tecridin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bugün önce DEM Parti Genel Merkezi'ne gelen, ardından da grup toplantısına katılan Barış Anneleri ve Cumartesi Annelerini selamlayan Hatimoğulları, bir müzakere partisi olduklarını ve Kürt halkının bölgedeki egemen devletlere diz çökmediğini ifade etti.

"KÜRT ANALARI SİZLERE BARIŞ ELİNİ UZATIYOR"

Türk kadınlarına da seslenen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Kürt anaları sizlere barış elini uzatıyor. Yaşanılan acıları hep birlikte çözebiliriz diyorlar. El ele verirsek bütün farklı halklardan kadınlarla barışı hep beraber kurabiliriz. Silahları toprağa gömelim."

"ERKEKLER TARAFINDAN KATLEDİLMEK İÇİN DOĞMADIK"

Kadınların nafaka hakkının gasp edilmeye çalışıldığını ve İstanbul Sözleşmesi'nin lağvediliğini hatırlatan DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Daha kaç kadının ölümünü erkek yargı izleyecek? Bizler yaşamak için doğduk, erkekler tarafından katledilmek için doğmadık" dedi.

Yerel seçimlere yönelik mesajlar da veren Hatimoğulları, partisinin ön seçim uygulamasını övdü. Pek çok farklı kesimlerden adayların DEM Parti çatısı altında kendisini ifade ettiğini vurgulayan Hatimoğulları, "Kayyıma ilk kırmızı kartı gösteren bu olmuştur" dedi.

"KADINLARA YER YOK"

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan tek parti olduklarını belirten Hatimoğulları, "Düzen partileri adaylarını Ankara'dan belirlerken biz halkımızla belirliyoruz. Pek çok muhalefet partisi iktidarla aynı koltuk kavgasını veriyor ve burada da kadınlara yer yok" diye konuştu.

Kadınların DEM Parti'ye daha fazla sahip çıkmasını isteyen Hatimoğulları, "Yaşadığımız şiddet karşısında yaşam hakkını savunmak için tüm dünyaya mesaj vermek istedik. Bizleri ev hapsedip sadece yemek yapıp çocuk doğrumamızı isteyen zihniyete karşı bizler varız, var olacağız diyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEM GELİR DEVRAN DÖNER"

Konuşmasının sonunda yerel seçim sloganlarını da açıklayan Hatimoğulları, "DEM gelir devran döner" dedi.

Hatimoğulları konuşmasını, "DEM gelecek devran dönecek. Bizler geleceğiz. Kadınlar, gençler, işçiler, emekçiler, barış anaları gelecek ve bu devran dönecek" sözleriyle sonlandırdı.