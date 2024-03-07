DEM Partili isimlerden Burcu Köksal'a tepki: "Kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç"

DEM Partili milletvekilleri ve belediye başkan adayları, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözlerine sert tepki gösterdi. Sırrı Sakık, "Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" derken ABB Adayı Öztürk Türkdoğan ise "CHP’nin artık sosyal demokrat ilkelere uygun bir tavır takınması gerektiğini düşünüyoruz. Bir parti sosyal demokrat bir parti olduğunu söylüyorsa bu tarz düşüncelere sahip insanlarla yollarını ayırmalı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

CHP Afyon Belediye Başkan Adayı ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın dün, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözlerine tepkiler sürüyor.

Köksal'ın açıklamalarına CHP ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) çok sayıda isim tepki gösterdi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı ve MYK Üyesi Öztürk Türkdoğan, eski HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Akın Birdal ve DEM Parti MYK üyesi Ebru Günay, Köksal'ın açıklamalarını eleştirdi.

"DİL SÜRÇMESİ DEĞİL"

Sakık, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ben Kürtlere seslendim, herkes size karşı ittifak oluşturuyor sizde kendi ittifakınızı oluşturun diye. Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok dedim diye bana “mikro milliyetçi” dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" ifadelerine yer verdi.

Kemal Bülbül, Köksal'ın nefret suçu işlediğini vurgulayarak sözlerinin 'dil sürçmesi' olmadığını belirtti. Bülbül, şu ifadelere yer verdi:

"Nefret Suçu İşledin! Bu “Dil sürçmesi” değil Halt etmektir DEM Parti söz konusu olunca; Hangimiz daha faşistiz yarışması yapıyorlar Nazi rejimi, Yahudiler giremez… dedi Beyaz adam, Kızılderililer giremez… dedi Beyaz adam, Zenciler giremez… dedi Trump, Meksikalılar giremez… dedi Apartheid rejimi, Mandela giremez… dedi Irkçı rejimler, Çingeneler giremez… dedi Ümit Özdağ, Mülteciler giremez… dedi Wilders, Hollanda’ya Müslüman giremez, dedi IŞİD ve Taliban, Kadın giremez… dedi Yezit soylular, Aleviler giremez… dedi Bunların toplamı sıfatında milletvekili yazan Burcu Köksal; DEM Parti giremez… dedi."

"ÖTEKİLEŞTİRMENİN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Günay ve Türkdoğan basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Köksal'ın sözlerine ilişkin konuşan Ebru Günay “Türkiye’de 5-6 yıldır ırkçının daha ırkçı olduğu bir politik yarış var. Oysa Türkiye toplumunun buna ihtiyacı yok. Irkçılık yarışının, partimizi ötekileştirmenin kimseye faydası yok. Geçmiş hakikat bunu gösterdi” dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK VEREN ULUSOLCULAR"

Öztürk Türkdoğan, CHP'nin içinde 'ulusolcular' olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'de 2015’ten beri fiilen oluşmuş bir siyasi yapı var. 2018'de adı Cumhur İttifakı oldu. Cumhur İttifakı'nın içinde olmamış gibi gözüküp dışarıdan destek veren ulusalcılar veya ulusolcular dediğimiz bir kesim var. Bunların bir kısmı CHP'nin içinde. CHP’nin artık sosyal demokrat ilkelere uygun bir tavır takınması gerektiğini düşünüyoruz. Bir parti sosyal demokrat bir parti olduğunu söylüyorsa bu tarz düşüncelere sahip insanlarla yollarını ayırmalı kanaatindeyim."

Yeni Yaşam'a konuşan Akın Birdal ise, Köksal'ın konuşmasında ırkçılık ve Kürt düşmanlşığı olduğunu kaydederek görevden alınması gerektiğini söyledi.

BİRDAL, 31 MART'A DİKKAT ÇEKTİ

Birdal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin en çok barış kardeşliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde böyle bir açıklaması neye yaradı sormak lazım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ‘dil sürtçmesi’ dedi. Ancak Köksal sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı. Bunlar 31 Mart’ta hayatının en büyük hezimetine uğrayacaklar. Bizim yolumuz adalet ve kardeşlik yoludur. DEM değil hepimiz kazanacağız."