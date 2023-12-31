Demirtaş’tan yaşamını yitiren babası için mesaj: Yüreğimiz bu hücreden büyüktür

7 yılı aşkın süredir hukuksuz biçimde cezaevinde tutulan HDP’nin eski EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babasını kaybetmesinin ardından bir mesaj paylaştı: “Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür”

Kobane Davası’ndan Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş’ın yaşamını yitirmesinin ardından bir mesaj yayınladı.

DEM Parti Genel Merkezi’nin resmi X hesabından paylaşılan mesajda Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun.

Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum.”

Selahattin Demirtaş’ın kamuoyuna mesajı:



Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun.



Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/kf6wiUKnYp — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) December 31, 2023

CENAZEYE KATILMADI

Babası Tahir Demirtaş’ın bugün sabaha karşı yaşamını yitirmesinin ardından Selahattin Demirtaş, düzenlenecek cenaze törenine katılmayacağını bildirmişti.

DEM Parti’den yapılan açıklamada Demirtaş'ın yasını cezaevindeki hücresinde yaşamak istediği ve bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağı belirtildi.