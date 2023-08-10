Deniz Harp Okulu’nda 100’e yakın ağaç kesilecek

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı yerleşkesi içerisindeki 94 ağacın kesileceğini açıklandı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, kesilecek ağaçlar için satış ihalesi duyurusu yayınladı.

Ağaçların havuz yapımı için kesileceği açıklandı.

Ağaçların havuz inşasına engel olduğu öne sürülürken Kartal Orman İşletme Şefliği de ağaç katliamına onay verdi. Kesilecek ağaçlardan en az 23 bin TL gelir elde edileceği de ifade edildi.