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Denizli'de karavan ile hafif ticari araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı

Pamukkale'de hafif ticari araç ile karavan çarpıştı. Meydana gelen kazada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Güncel
  • 28.08.2023 17:41
  • Giriş: 28.08.2023 17:41
  • Güncelleme: 28.08.2023 17:46
Kaynak: İHA
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Denizli'de karavan ile hafif ticari araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari araç ile karavanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Pamukkale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Y.K. yönetimindeki hafif ticari araç, İ.M. hakimiyetindeki karavan ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç, yol kenarına savruldu.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, kazaya karışan araçta bulunan 4'ü çocuk olmak üzere 9 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavisi devam eden 9 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hasar alan araçların çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yol, 1 saat sonra tekrardan trafiğe açıldı.

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