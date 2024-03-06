Deprem uzmanı Moriwaki "her an olabilir" diyerek deprem beklediği illeri sıraladı

Çanakkale’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi daha önceden tahmin ettiğini söyleyen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için “Her an deprem olabilir. Artık hazır olunsun” uyarısında bulunarak deprem beklediği illeri sıraladı.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem beklediği illeri sıralayarak hazır olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon 7. Kitap Fuarı’na katılan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde. Artık hazır olunsun” dedi.

Binaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Yoshinori Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti.

Geçtiğimiz gün Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğün bir deprem meydana gelmiş, depremin ardından "İstanbul depremini tetikler mi" sorusu yeniden konuşulmaya başlanmıştı. Deprem bilicimler, bölgede stres birikiminin arttığına dikkat çekerek uyarılarda bulunuyor.

İstanbul'dan da hissedilen ve paniğe yol açan depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 1953 yılında kırılan bir kolunda gerçekleştiği ifade ediliyor. Ancak, uzmanlar olası İstanbul depremini Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunda meydana geleceğini söylüyor.

Çanakkale depremini değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölgede böyle görece küçük depremler beklenir" ifadelerini kullanmıştı.