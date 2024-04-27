Derbinin kazananı Fenerbahçe oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34’üncü haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 30’uncu dakikada Michy Batshuayi ve 69’uncu dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Beşiktaş’ın tek sayısı ise 82’nci dakikada Cenk Tosun’dan geldi.

Öte yandan Beşiktaş’ta Al Musrati, 25’inci dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 89'a yükselterek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler 93 puanı bulunan Galatasaray'la arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Beşiktaş ise 51 puanda kaldı.

Bu maçın ardından sarı-lacivertlilere aynı sezon içinde hiç iki kez mağlup olmayan siyah-beyazlılar, oynanan 16 karşılaşmanın 4’ünü kazandı. 9 mücadele beraberlikle sona ererken, Fenerbahçe de üç kez 3 puan sevinci yaşadı.



Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak.