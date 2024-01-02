Dere yataklarındaki kirlilik sel riskini artırıyor

Haber Merkezi

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, dere yataklarındaki kirliliğin aşırı yağışların olduğu dönemlerde kentlerdeki sel riskini artırdığını söyledi.

Uzmanlık alanı seller, taşkınlar ve iklim olayları olan Doç. Dr. küresel iklim değişikliğinin ani ve şiddetli yağışlara yol açtığını ifade etti. Şiddetli yağışların özellikle kentlerde su baskınları ve sellere yol açabildiğini belirten Uludağ, "Geçirimsiz zeminlerin oluşturulması, asfalt ve beton yolların fazlalığı bu durumun artmasına neden oluyor. Özellikle dere yataklarının beton kanallara alınması yağmur suyunun yer altı suyuyla olan ilişkisini kesiyor ve doğrudan yüzeysel akışa geçmesini sağlıyor. Etkisini artırarak devam eden bu durum daha sonra afete dönüşüyor" dedi.