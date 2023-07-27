Destici'den ortağı AKP'ye zam eleştirisi: Ahlaki değil

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, vergi zamlarını eleştirerek "7 bin 500 lira gibi bir emekli maaşı alıyorsa, bundan vergi almak bence hem ahlaki değil, hem yasal da değil aslında" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Son haftalarda neredeyse her alanda her kaleme yapılan zamlara ve vergi artışlarına değinen Destici, iktidarı eleştirdi ve "Kimin mal varlığı fazlaysa o daha fazla katkı sağlamalı, daha fazla vergi ödemeli" dedi.

Cumhur İttifakı ortağını ekonomideki gelişmeler üzerinden eleştiren Destici, vergi artışıyla bütçe açığını kapatma politikasının 1970'li yıllarda uygulandığını, yurttaşların farklı çözümler beklediğini dile getirdi: "Kendi hayatını zorlaştıracak değil ya da kemerini böyle son iliğine kadar sıkacak şekilde değil daha böyle konforlu daha rahat çözümler bekliyor."

"AHLAKİ DE YASAL DA DEĞİL"

Asgari ücretli çalışlardan, düşük gelirlilerden ve emeklilerden alınan vergi için "Ahlaki değil" diyen Mustafa Destici, şunları söyledi:

"Düşük gelirli ise asgari ücretliyse, 7 bin 500 lira gibi bir emekli maaşı alıyorsa, bundan vergi almak bence hem ahlaki değil, hem yasal da değil aslında. Anayasaya da baktığımız zaman vergi kazançtan alınır. Yani kazanandan alınır, zenginden alınır. Ama maalesef ülkemizde önemli bir kısmı dolaylı vergi olduğu için toplanan vergilerin örneğin akaryakıttan alınan ÖTV zenginle fakir aynı oranda ödüyor."