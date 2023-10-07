DEÜ Öğrencileri Dayanışması: Öğrencilerin gerçek sorunlarıyla ilgilenilsin

BİRGÜN EGE

9 Eylül Üniversitesi’nde(DEÜ) yemek ücretlerini protesto eden öğrenciler hakkında yandaş medyada öğrencilerin; kimlikleri, cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimleri ve siyasi partileri hakkında haberler yapılması sonrası öğrenciler açıklama yayımladı. Açıklamada, haberlerin DEÜ Rektörlüğü’nün tarafından yaptırıldığı belirtilerek, öğrencilerin gerçek sorunlarıyla ilgilenilmesi çağrısında bulunuldu.

Yemekhane protestosunda gözaltına alınan arkadaşlarımıza dair yapılan haberler hakkında açıklamamız 👇🏼 #deüreddediyor pic.twitter.com/Yqnr8gDBFY — DEÜ Öğrencileri Dayanışması (@deuogrdayanisma) October 7, 2023

DEÜ Öğrencileri Dayanışması imzalı açıklamada, “Yemekhane protestosunda gözaltına alınan arkadaşlarımızın kimlik bilgilerinin, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerinin, üyesi oldukları siyasi partilerin kimi yandaş medya organlarında paylaşıldığını ve bizzat Rektörlük tarafından ‘eylemin perde arkası’ gibi komik bir dille yayıldığını görüyoruz. (Söz konusu haber yanlış ve çarpıtma bilgiler de barındırmaktadır.) Herhangi bir siyasi parti veya topluluğa üye olmak gayet meşrudur, marjinalize edilemez” denildi.

EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEKTİR

“Kendi öğrencilerinin kimlik bilgilerini ifşa etmenin ne anlama geldiğini Rektörlüğün tekrar düşünmesi gerektiğini hatırlatıyoruz ve uyarıyoruz” diye vurgulanan açıklamada, şunları ifade edildi: “Arkadaşlarımızın göreceği herhangi bir zararın sorumlusu bu hedef gösteren, arkadaşlarımızı alenen fişleyen söylemlerdir. Eğer konu ‘masumluğa’ gelecekse Rektörün sınıfta kalacağı aşikardır. Öğrenciler barınma kriziyle mücadele ederken Tınaztepe kampüsünde yurt için tahsis edilmiş arazinin satılması, yemekhanenin usulsüz bir ihaleyle özelleştirilmesi ve ardından %193'lük zam ve akla gelmeyecek türlü türlü yolsuzluklar… Yemekhaneye gelen fahiş zammın ve bu zamma tepki gösteren öğrencilere yapılan sert müdahaleler, gündemden düşürülmesi için gösterilen çabalar sonuçsuz kalacaktır. Bizim talebimiz çok net, 1250₺ KYK bursu ile geçinemiyoruz, kendi okulumuzun yemekhanesinden yemek bile yiyemiyoruz. Bu zam geri çekilene, hak ettiğimiz ucuz ve nitelikli yemek için yaptığımız eylemlerde hukuksuzca yaka paça gözaltına alınmaktan kurtulana dek eylemlerimiz devam edecektir. Rektörlüğün de gündemine bu meseleyi almasını, öğrencilerin gerçek sorunlarıyla ilgilenmesini tavsiye ederiz.”