Deutsche Bank'tan TCMB analizi: Daha fazla faiz artırımı için alan açıldı

Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan'ın getirilmesini değerlendiren Deutsche Bank stratejistleri, "Yeni TCMB Başkanı'nın atanmasıyla birlikte, 250 baz puan hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan görüyoruz" dedi.

Almanya'nın banka devi Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) görev değişikliğini değerlendirdi.

Deutsche Bank stratejistleri, "Yeni TCMB Başkanı'nın atanmasıyla birlikte, 250 baz puan hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan görüyoruz" dedi.

Analizde, başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesinin daha fazla faiz artırımı için alan açtığı belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre, yakın vadede enflasyon baskısının artacağını belirten Deutsche Bank stratejistleri, "Yeni TCMB Başkanı'nın atanmasıyla birlikte, 250 baz puan hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan görüyoruz. 500 baz puan artırım henüz fiyatlanmadı" ifadelerini kullandı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Banka, bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemediğine yönelik görüş bildirdi. Piyasaların ise 2025 yılı için kademeli bir düşüş döngüsünü fiyatlayacağı öngörüldü.

Ayrıca Merkez Bankası'nın ek makro ihtiyati tedbirlere başvurabileceği de kaydedildi.