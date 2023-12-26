DEVA Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul ve Ankara da dahil, her seçim çevresinde aday göstereceklerini ifade etti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün gazetecilerle bir araya geldi. Yerel seçimlere kendi adaylarını çıkaracak şekilde hazırlandıklarını belirten Babacan, mayıs ayında yapılan seçimlerdeki gibi ittifak kurmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Toplantıya katılan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun aktardığına göre Babacan, "Yerel seçimlerde kendi adaylarımızı gösterme imkanımız olacak ama aynı zamanda merkezi hükümete de yerel seçimler mesaj verme imkanı taşıyor" dedi. Yüzde 52’lik kesim içinde 15-20 puanlık kesimin Erdoğan’a uyarı verebileceğini söyleyen Babacan, sarı ve kırmızı kartlarının ceplerinde olduğunu söyledi ve "bu seçim sarı kart, genel seçim kırmızı kart gösterme seçimi" ifadelerini kullandı.

CHP’nin yeni yönetiminin "işbirliği ne kadar kötü oldu" vurgusu yaptığını söyleyen Babacan, "CHP açısından işbirliği artık kolay olmayabilir" dedi. CHP’nin seçim ittifakını kendi içinde birkaç kez konuştuğunu ancak parti kurullarından olumsuz görüş çıktığını söyleyen Babacan, "Bu saatten sonra pozisyon değiştirmeleri kayda alınır olmaz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE İDDİAYLA YOLA ÇIKIYORUZ"

İşbirliği olabilecek il ve ilçelerdeki adayları açıklamayı ertelediklerini belirten Babacan, Türkiye genelinde bir seçim ittifakı beklemediklerini söyledi. Babacan, "Türkiye’nin her yerinde iddiayla ortaya çıkıyoruz" dedi.

SEÇİMİN KAYBEDİLME NEDENİ

Gelen soru üzerine, "Son seçimde yüzde 15-20’lik kesimin Millet İttifakına destek verebilecekken Cumhur İttifakına destek verdiğini düşünüyoruz" diyen Ali Babacan, bunun gerekçelerini ise iktidarın dezenformasyon kampanyası, seçim öncesi ekonominin baskılanması olarak sıraladı. "Seçimin son haftalarında Cumhur ittifakının arttığını gördük" diyen Babacan, "Bir de bizim tarafta iten meseleler vardı" ifadelerini kullandı.