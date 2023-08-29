"Devler Sahnesi" için son adım: Galatasaray, Molde'yi ağırlayacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında kendi sahasında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek. İlk maçtan 3-2'lik galibiyet ile ayrılan sarı-kırmızılı ekip, avantajını koruyarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. Maç öncesinde basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, "Oyuncularımla beraber asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek" dedi. Norveç ekibinin teknik direktörü Erling Moe ise "Kazanmanın zor olduğunu biliyoruz ama bir planımız var" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde'yi konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Norveç'te oynanan ve Galatasaray'ın 3-2'lik skor ile galip ayrıldığı maç sonrasında İstanbul'da avantajlı olarak sahaya çıkacak olan sarı-kırmızlılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN platformundan yayımlanacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yarın yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

TORREİRA'NIN CEZASI BİTTİ, YUNUS TAKIMDAN AYRILDI

Galatasaray'da cezasını Molde ile oynanan ilk maçta çeken Lucas Torreira, yarın sahadaki yerini alabilecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, Molde ile oynanan ilk müsabakada forma giyememişti.

Öte yandan Norveç'te oynanan maçta iyi bir futbol sergileyen Yunus Akgün'ün, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'e transferi gerçekleşti.

ZAHA VE ZİYECH FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY'I ICARDİ TAŞIYOR: 5 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

Icardi 5 maçta 4 gol attı / Fotoğraf: AA

Sarı-kırmızılı takımın, bonservisiyle renklerine kattığı yıldız golcü sezona iyi başladı.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

NAĞMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

ERLİNG MOE: ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ AMA PLANIMIZ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak Norveç temsilcisi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, İstanbul'da kazanarak dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Molde Teknik Direktörü Erling Moe / Fotoğraf: AA

Karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Moe'nin yanı sıra bir dönem Galatasaray forması giyen Martin Linnes katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaları durumunda büyük bir başarı yakalayacaklarını aktaran Moe, "Sakiniz. " Galatasaray'a karşı en iyisini yaparak bu zorluğun üstesinden gelmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

LİNNES: BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN OLACAK

Linnes, Galatasaray'da yaklaşık 5,5 sezon forma giymişti / Fotoğraf: AA

İstanbul'daki atmosferi yaşadığı için şanslı olduğunu aktaran Linnes, "Böyle bir atmosferde oynamanın ne olduğunu biliyorum. Herkeste böyle bir şans yok. Takım arkadaşlarımın böyle bir deneyimi yok. Ben burada oynama deneyimine sahibim" diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemediği ilk maçta takımlarının iyi bir performans sergilediğini anlatan Norveçli futbolcu, "İyi bir takım olduğumuzu göstermeye çalışacağız. İlk maçta olduğu gibi coşkuyla oynarsak buradan iyi bir skorla döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Martin Linnes, Galatasaray ile eşleştiklerinde şaşırdığını dile getirerek, "Benim için çok özel bir gün olacak. Hem kulüp hem takım arkadaşlarım hem de benim için büyük bir fırsat. Çok önemli bir maç olacak. Eski evimde, takım arkadaşlarımla, kulüp çalışanlarıyla tekrar karşılaşacağım. Galatasaray'a karşı oynayacağımızın haberini aldığımda inanamamıştım, çok şaşırmıştım. Umarım bacağımdaki sakatlık iyileşir. Ben de yarın sahada olup bu özel anı yaşarım. Oynayamazsam da bir taraftar olarak onların yanında olacağım" değerlendirmesinde bulundu.

OKAN BURUK: TEKRAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Maç öncesinde basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için heyecanlı olduklarını aktardı. Buruk, "Heyecan duyuyoruz. Baskı da var. Bunların hepsi bizi maça hazırlayacak unsurlar. Oyuncularımla beraber asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Galatasaray'ın buna ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ligi 13. sırada bitirmiş bir takım, bir sonraki sene şampiyon oluyor ve Şampiyonlar Ligi'ne tekrar girme şansı yakalıyor. Bu, bizim için de Galatasaray taraftarı da çok önemli. O yüzden buna çok odaklandık. Yarın elimizdeki şansı kullanmak istiyoruz. Bu, Türk futbolu için de önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: AA

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaları halinde sonraki hedeflerinin ne olacağını yönelik soruyu, "Ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Ondan sonra gruptan çıkmak. Gerisi ondan sonraki bölüm. Galatasaray'ın genlerinde hem Avrupa hem Şampiyonlar Ligi olduğunu söylüyoruz. Tekrar orada olmak bizim için önemli." şeklinde yanıtladı.

Buruk, milli maçlar dolayısıyla verilecek arayı uyum ve çalışma anlamında iyi değerlendirip, daha hazır hale geleceklerini dile getirdi.

MİDTSJÖ: MOLDE'YE GOL ATMAK BENİM İÇİN MÜKEMMEL BİR ŞEY

Daha önce Rosenborg forması giydiğini hatırlatan Fredrik Midtsjö, "Ben Norveç'te Rosenborg'da yetiştim. Molde ile aramızda bir çekişme var. Bu anlamda da Molde'ye gol atmak benim için mükemmel bir şey. Eski bir Rosenborg oyuncusu olarak Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemiyorum. Gol atmak ve takımımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine yardımcı olmak da harika bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Fredrik Midtsjö, Molde karşısında sarı-kırmızıların 3'üncü golünü kaydetmişti / Fotoğraf: AA

GALATASARAY 308. RANDEVUDA

Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 308. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 307 müsabakanın 110'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 452 gole engel olamadı.