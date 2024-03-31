Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı. Bahçeli'nin yüzündeki belirgin morluklar dikkat çekti. MHP Genel Sekreteri, konuya ilişkin "Evinde kaza geçirdi" açıklamasını yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullanmak için Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'na geldi.

Bahçeli'nin kolunun sargılı olduğu görülürken yüzündeki belirgin morluklar dikkat çekti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman konuya ilişkin "Evinde kaza geçirdi" açıklamasını yaptı.

Türkiye’de oy kullanma işlemi YSK tarafından belirlenen saatlere göre, bazı illerde saat 07.00’de bazı illerde ise 08.00 itibarıyla başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 12.45’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek sandığa katılım gösterdi.

Bahçeli, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, yeni yüzyılın mahalli idari seçimleri olarak ilk seçimin gerçekleştirildiğini ifade etti: "Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum."

Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.

"ALNI VE ELMACIK KEMİĞİNDEN YARALANDI"

10Haber'den Ersin Eroğlu'na konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın açıklamaları şöyle:

"Genel başkanımızın kurultayda da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne de darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı."

BAHÇELİ OMZUNU BURKMUŞTU

Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi kaza geçirerek omzunu burkmuştu. Ters hareket sonucu yaşanan incinme sonucu Bahçeli'nin kolu sargıya alınmıştı.

MHP'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun" ifadelerine yer verilmişti.