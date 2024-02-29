Devlet hastanesinde AKP propagandası: Mesai saatinde sağlık çalışanları tanıtım toplantısına çağrıldı

Tatvan Devlet Hastanesi’nde AKP aday tanıtım toplantısı ve mitingi yapıldığı ortaya çıktı. Hastanede çalışan işçilere “Herkese kolay gelsin. Saat 14:50’de servislerde birer nöbetçi kalacak şekilde sorumlu arkadaşlar, diğer çalışanlar ve stajyerlerle birlikte tüm personel arkadaşlarımız yemekhanede olsun” mesajı atıldığı ortaya çıktı.

Tatvan Devlet Hastanesi’nde AKP aday tanıtım toplantısı ve mitingi yapıldığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin SES Bitlis Şubesi’nin yaptığı açıklamada, “Kamu hastanelerini siyasi partilerinin arka bahçesi olarak gören kayırmacılıkla, torpille yolsuzlukla, koltukçulukla adeta ahtapot gibi kuşatan tüm siyasetçiler bilmelidir ki; Sağlık emekçileri işyerlerinde alın teri olan emeklerinden taleplerinden ve duruşlarından asla vazgeçmeyecektir” dedi.

SES’ten yapılan açıklama bu şekilde:

29 Şubat Perşembe Günü Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tüm çalışanlara idare tarafından gönderilen mesajla ‘’Herkese kolay gelsin. Saat 14:50 ‘de servislerde birer nöbetçi kalacak şekilde sorumlu arkadaşlar, diğer çalışanlar ve stajyerlerle birlikte tüm personel arkadaşlarımız yemekhanede olsun ‘’ şeklinde mesaj atılmıştır.

Konusu ve amacı belli olmayan ve içeriği gizli tutulan bu çağrı mesajından sonra yemekhaneye giden sağlık emekçileri AKP Bitlis belediye başkan adayları tanıtım toplantısı veya mitingi olduğunu fark etmişlerdir.

Mesai saatleri içerisinde bir siyasi partinin doğrudan seçim çalışması ve destekleyicisi niteliğinde hastane idaresi ve AKP Bitlis il örgütü tarafından organize edilen halkın sağlığa erişimini ve sağlık erişim hakkını yavaşlatan - engelleyen bu organizasyon yasal olarakta suçtur.

Tatvan Devlet Hastanesi sağlık ve sosyal hizmet emekçileri adına hastanede yetkili olan tek sendika Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasıdır. Sağlık emekçilerinin talep ve düşüncelerini dinlemek isteyen tüm siyasi partiler istedikleri zaman sendikamızdan randevu alabilir ve gerekli bilgileri alabilirler. Yetkili olduğumuz hastanede sağlık emekçileri ile buluşma adı altında doğrudan miting ve toplantı yapılması görüşümüzün dahi nezaketen alınmamış olması bu durumun siyasi rant kaygıları güdülerek yapıldığını ortaya koymaktadır.

Hastanemizde hiçbir kamu yetkisi olmadığı halde Hastanenizi eğitim araştırma hastanesi ilan edeceğiz. Özlük haklarınızı iyileştireceğiz şeklinde vaatlerde bulunlar sağlık emekçileri mobing, liyakatsiz atamalar, pandemide ulaşım sorunu yaşarken,sürekli yemekhane sorunu yaşarken faliyetleri baskı ve tehditlerle engellenmeye çalışılırken neredeydiniz diye soruyoruz?

Kamu Hastaneleri halkındır! Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Asla Boyun Eğmezler!

Kamu hastanelerini siyasi partilerinin arka bahçesi olarak gören kayırmacılıkla, torpille yolsuzlukla, koltukçulukla adeta ahtapot gibi kuşatan tüm siyasetçiler bilmelidir ki; Sağlık emekçileri işyerlerinde alın teri olan emeklerinden taleplerinden ve duruşlarından asla vazgeçmeyecektir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bitlis Şubesi olarak organize edilen bu organizasyon yapanların ve dayatanların tüm siyasi partileri bu şekilde hastanemize davet edip etmeyecekleri ve bunu hangi yasaya göre yaptıklarını kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. Yöneticilerin görevi kötüye kullanma ve yanlış bilgilendirme şeklindeki sağlık emekçilerine gönderdikleri mesajlarında yasal olarak takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.