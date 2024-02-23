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Sağlık Bakanı Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını bildirdi.

Güncel
  • 23.02.2024 20:49
  • Giriş: 23.02.2024 20:49
  • Güncelleme: 23.02.2024 20:55
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç 79 ilde yan dal uzmanı hekimleri için sözleşmeli pozisyonlar açılacağını söyledi. 

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini anımsatarak, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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