Devlet İstanbul'da sahaya iniyor!

AKP'de kampanya performansı beğenilmeyen Murat Kurum için devlet seferber olacak. Murat Kurum’un "ivmesinin yükselmesi" için bütün bakanlar sırayla İstanbul’daki kampanyada görevlendirilecek. Milletvekilleri ise hemşehri grupları ile bir araya gelmeye başladı.

Seçim süreci boyunca yaptığı gaflarla gündem olan ve kampanyası sınıfta kalan AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum için Kabine üyeleri sahaya sürülecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AKP'de, etkili olamayan Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışın hâlâ başa baş gittiği tespiti yapılıyor.

İstanbul’daki kararsız seçmenin oranının yüzde 15’in üzerinde olduğu, bu durumun ‘Seçime olan ilgisizlikten’ kaynaklandığı belirtilirken, "kararsızların yarısının sandığa gittiğinde ideolojik olarak kendi partisine oy vermesinin beklendiğini, ancak kalan bölümünün ne yapacağının henüz tespit edilemediği" değerlendirmesi yapılıyor.

BAKANLAR SAHAYA SÜRÜLECEK

AKP'de sahada karşılaşılan sıkıntılar, noksanlıklar veya aksaklıklar için yeni adımların atılması gündeme geldi.

Bu kapsamda bütün bakanların sırayla İstanbul’daki kampanyada görevlendirileceği, milletvekillerinin de kendi hemşehri grupları ile bir araya gelmeye başladığı belirtildi.

EMEKLİLER VE EKONOMİ

İstanbul’a ilişkin gözlemler ise AKP'de, “Karşımıza çıkan ilk başlık emekliler. Bu kesimde de iki ayrı sıkıntı dile getiriliyor. Birincisi, aslında yüksek emekli maaşı alıp çok sıkıntısı olmayan ama yüksek prim ödemesine rağmen, en düşük emekli aylığı ile aralarındaki makasın giderek kapanmasından duyulan rahatsızlık. İkincisi ise gerçekten en düşük emekli aylığı alıp geçinemeyenler" yorumu yapılıyor.

AKP'de ayrıca, "Sahada karşılaştığımız en önemli diğer sorun genel ekonomik gidişat, hayat pahalılığı. Bir anlamda, rakibimiz İmamoğlu’ndan çok ekonomi görünüyor. Türkiye genelinde de ilk sırada ekonomi yer alıyor. Önceki seçimlerde olduğu gibi Suriyeliler artık mesele yapılmıyor. Çünkü İçişleri Bakanı tuttuğunu gönderiyor. Yeni ikamet ve çalışma izni verilmiyor. Vatandaş, bu meseleyi artık dile getirmiyor" değerlendirmesi yapılıyor.