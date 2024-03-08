İmamoğlu, Erdoğan'la tanışmasını anlattı: Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek

İBB Başkanı İmamoğlu’nun konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon’un ilk fragmanı yayınlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hikâyesini anlatan İmamoğlu, "Erdoğan ilk belediye başkanı olduğu dönemde benim lokantamda köfte yedi. Parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevzlar Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisine konuk oldu.

Bölümün tanıtımında, İmamoğlu'na sorulan sorular ve İmamoğlu'nun yanıtları kısa sürede gündem olurken, İBB Başkanı'nın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili anısı da dikkat çekti.

İzleyiciden gelen "Erdoğan sizce nasıl bir lider?" sorusunu, "Erdoğan Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş çok önemli bir siyasetçidir" sözleriyle yanıtlayan İmamoğlu, konuşmasını ilginç bir anekdotla sürdürdü.

Erdoğan'la tanışma hikayesini anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş önemli bir siyasetçidir. Fikirlerimiz büyük oranda terstir. Daha ileriye gideyim; İlk belediye başkanı olduğu dönemde, ilk aylarında lokantasında misafir etmiş bir esnafım, 23-24 yaşında... Benim lokantamda köfte yedi, parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek."

"7-8 MİLYON İNSANI TERÖRİST İLAN ETMEK AK PARTİ'NİN GETİRDİĞİ ANLAYIŞ"

Fragmanı yayımlanan programda İmamoğlu'nun bir izleyiciyle girdiği diyalog da dikkat çekti.

Bir izleyici, DEM Parti'yle ilgili İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu. İmamoğlu'nun seyirciye, "DEM Parti'ye oy veren 7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?" diye sormasının ardından seyirci "Evet" diye yanıtladı.

Bunun üzerine İmamoğlu "7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz" dedi, seyirci ise "Ben karşıyım" diye yanıtladı.

İmamoğlu'nun "Adalet sisteminin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan etmek AK Parti'nin getirdiği anlayış" sözleri salonda alkışlarla destek aldı.