Devleti laiklik dışı çizgiye çekme çabası

Tuzla Piyade Okulu’nda cemaat ve tarikatların etkinliği tartışma yarattı. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Tarikatlar ve cemaatler her yerde etkin olsun istiyorlar. Amaçları devleti laiklik dışı çizgiye çekmek” dedi.

Oğulcan AYDIN

Tarikat ve cemaatler devletin her kademesinde etkisini artırırken Tuzla Piyade Okulu’nda yaşananlar ülke gündemine oturdu. Daha önce cemaat yapılanması içinde olduğu ortaya çıkan bazı öğrencilerin 10 Kasım töreninde Atatürk fotoğrafı takmamasıyla ortaya çıkan tartışmaların ardından okulda bu kez de Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle aynı koğuşta kalan bir başka teğmenin alt devrelerini Nurculara bağlı bir cemaate çağırdığının ses kaydı ortaya çıktı. 10Haber’den Ersin Eroğlu’nun aktardığına göre, teğmenler henüz Kara Harp Okulu’ndayken 22 Nisan 2022’de kayda alınan videoda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren teğmenlerle alt devrenin konuşması şöyle: “F.A. benimle sohbet etmek çağırdı, müsait olmadığımı söyledim. Ardından okula geldi. Gittiği yerden bahsetti. Rahat ettiklerini ve huzurlu olduğunu söyledi. Harp Okulu’nun tarzından arındıklarını söyledi.” Teğmenlerin “Gittikleri yer neresi” sorusuna ise alt devre “Derslerin işlendiği yer komutanım. Medrese tarzı yerler. Ev tarzında sohbet ettikleri yerler” yanıtını verdi.

Konunun gündeme gelmesinin ardından gerici Akit TV de bir haber yayınladı. "Kemalist cunta TSK'da hortladı!" başlıklı video haberde, "Namaz kılan öğrencileri fişleyip darp ettiler. 2023 Türkiyesi'nde akıl almaz olayın adresi Tuzla Piyade Okulu” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım törenlerinde bazı askerlerin Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini takmayı reddetmesi hakkında açıklama yayımladı. MSB, olaya sebep olan personellerin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

RAKİP İDEOLOJİYİ YOK ETME UĞRAŞI

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Tuzla Piyade Okulu’nda yaşananları BirGün’e değerlendirdi. AKP’nin dini bir vesayet oluşturmak adına tarikatları kullandığını ifade eden Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “AKP’nin yapmak istediği çok açık. FETÖ kendilerine yönelmeseydi aralarında problem yoktu. Aynı dünyanın insanları. İstiyorlar ki, tarikatlar ve cemaatler hem sosyal alanda her yerde olsunlar hem de devletin içinde yapılaşsınlar. Yeter ki biat etsinler hükümete. Rakip olarak da kendilerine Atatürk çizgisindeki kişi ve grupları görüyorlar. Potansiyel olarak iktidar olma olasılığı olan bir ideolojik yapıyı komple yok etmek istiyorlar” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve tarikatlara yol verilmesinin operasyon amaçlı çıktığını ve yeni dini yapılanmalar olduğunu belirten Yavuz şunları aktardı: Şaşırılacak bir durum yok. Uzun zamandır bu tarikat ve cemaatlerin meşrulaştırılması hem devlet tarafından desteklenmesi hem de hükümet kanadında istihdam edilmelerinin önü açıldı. Olan biten bu. Bu tartışmaları yadırgamıyorum. Bu yeniden yapılanma önünden engel olarak kim görülürse o tasfiye edilmeye çalışılıyor. ”