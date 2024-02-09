Devletin kaynakları AKP ve MHP’ye aktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Belediyeleri ayırmıyoruz” sözleri, resmi verilerle yalanlandı. İLBANK hibesi ile tamamlanan 102 projeden 99’unun AKP, MHP ve kayyum idaresindeki belediyelere ait olduğu belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat’ta, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ndeki sözleri büyük tepki çekti. 3 Şubat’ta Hatay’da söylediği ve “tehdit” olarak yorumlanan, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez" sözlerini savunan Erdoğan, belediyeler arasında parti ayrımı yapılmadığını iddia etti.

İktidarın, “hangi partiden olduğuna bakmaksızın” belediyelere bütçeden aldıkları payı gönderdiğini belirten Erdoğan, “Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımları bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile hayata geçirdik" diye konuştu. Erdoğan’ın sözlerine karşın İller Bankası’nın (İLBANK) kredi ve hibelere yönelik verileri, tablonun tam tersi olduğunu gözler önüne serdi.

MUHALEFETE KURUŞ YOK

Millet İttifakı belediyelerinin, “Kredi almakta zorlanıyoruz” dediği İller Bankası, 2021 yılında 279 projeye toplam 1,2 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. Yüzde 100 İLBANK kredisi ile tamamlanan projelerden 43’ünü büyükşehir belediyeleri gerçekleştirdi. Projelerin 42’sinin AKP’li belediyelerin, birinin ise MHP’li belediyenin projesi olduğu öğrenildi. Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşadığı CHP’li büyükşehir belediyelerin hiçbir projesine yüzde 100 kredi desteği verilmedi.

Kredilerin yanı sıra, benzer bir tablo hibe desteklerinde de yaşandı. Buna göre, İLBANK’ın hibe desteğiyle tamamlanan toplam 102 projeden 99’unun AKP, MHP ve kayyum idaresindeki belediyeler ile il özel idarelerine ait olduğu belirlendi. Muhalefetin elinde olan belediyelerden sadece birine hibe desteği sağlandı.

İLBANK’ın, “Yüzde 100 hibe” desteği verdiği belediyelerin dağılımı ise kayıtlara şöyle geçti:

AKP: 60 belediye

İl Özel İdareleri: 33

Kayyum: 4 belediye

MHP: 4 belediye

CHP: 1 belediye

∗∗∗

ARAÇTA DA AYRIMCILIK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere yaptığı yardımlara ilişkin veriler de iktidarın ayrımcılığını gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018-2020 döneminde 994 belediyeye verdiği toplam 2 bin 628 aracın yüzde 97’sinin Cumhur İttifakı belediyelerine gittiği biliniyor. CHP ve diğer tüm muhalefet belediyelerine verilen araçlar ise toplam araç sayısının yalnızca yüzde 3’ünü oluşturuyor.