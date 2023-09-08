Devrimci Gençlik köprüsü Hatay’da

Hatay yeniden ayağa kalkacak, yeniden sokaklarında şarkılar söylenecek ve o en zor zamanların dayanışmayla nasıl aşıldığının tanıklığıyla biz de orada olacağız. Zap suyundan Hatay’a kadar uzanan bu öykü bizim...

BirGün/Hatay

Anadolu toprağı bereketlidir. Biçilse de sürülse de ekini eksik olmaz. Bu toprağın devrimcileri de doğdukları yere benzer. Kardelen misali boy uzatır soğuğun, kışın, karın altından.

Ne zaman halkı dara düşse ilk o koşar yardıma ve uzatır elini sesiz sedasız. Bilir ki yurt denilen yer sadece bir toprak parçası değil kök verdiği yerdir, geçmişi ve geleceğidir.

O yüzden SOL Genç’in Hatay’da depremin hemen ardından başlayıp 7 aydır süren dayanışma çabası Zap’taki köprüdür, Malatya’daki toprak işgali, Fatsa’daki fındık mitingi, Uşak’taki tütün imecesidir. “Halk için halkla beraber” diyenlerin ayak izlerini takip edenlerin hiç bitmeyecek yolculuğudur. Biz burada Hatay’da biraz daha büyüdük. Biraz daha sevdik, bağlandık bu topraklara ve bu toprağın insanına. Biraz daha güçlendik, gelecek için umutlandık. Şimdi Hatay’da biriktirdiklerimizi, öğrendiklerimizi çıkınımıza koyduklarımızı liseye, üniversiteye, yaşadığımız mahallelere dağıtma zamanı. Şimdi umut olma zamanı. SOL Genç’in Hatay Gençlik kampına katılan gençlerle konuştuk.

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Yusuf İLİKKAN / Mersin

Okulları boyadık, çocuklarla resimler yaptık. Depremin üstünden aylar geçmesine rağmen hala sokaklarda, parklarda ve çadırlarda yatan insanlar var. Yaralar sarılmış değil ve çok büyük bir su sıkıntısı var. Bazı konteyner kentlerde elektrik ne yazık ki yok. Hatay halkının sesini duymamız lazım. Hala binlerce yıkılacak bina var, yıkımlara devam ediliyor ve asbest riski çok fazla. Hatay’a yapılan bu kötülük elbet son bulacak ve yeniden doğacak güneş!

Mustafa GÜL / Afyonkarahisar

Hatay'da dayanışma gönüllüleri olarak depremden sonra halkımızın yanında olmaya çalıştık. Hatay'ı yeniden kuracağız dedik. SOL Genç olarak gençlik kampını Hatay'da yapmamız bu süreçte "iyi ki devrimciler var" diyen Hatay halkına “biz yine buradayız, gitmedik ve yanınızdayız” mesajını vermek için önemliydi. Devrimci gençler olarak biz, Hatay'ın unutulduğu bu günlerde dayanışmaya ve mücadeleye devam etmeliyiz. Önümüzdeki süreçte özellikle var olma mücadelesi içinde üniversite sınavına hazırlanan Hataylı gençlere yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırabilir, o gençlerin hayatlarına dokunabiliriz.

Türker YAPICI / Trabzon

Depremin ilk gününden itibaren ülkenin dört bir yanından Hatay’a geldik. Devrimcilik insanın insanlığa sahip çıkmasıdır sözünü kendine şiar edinen arkadaşlarımızla elimizden geldiğince birbirimizin çaresi olmaya çalışıyoruz. Gençlik kampımızı da umudu ve dayanışmayı büyütme iradesiyle Hatay'da gerçekleştirdik. Asi Nehri'ne düşen karanfile sözümüz var. Buradayız ve gitmiyoruz!

Ozan TATAR / Ankara

Hatay kampı bizler için dayanışma kültürünü ve komün yaşamı deneyimlenmesi, Hatay halkı ile birlikteliğimiz göstermek için çok değerliydi. Yaptığımız çalışmalarla insanların hayatlarını somut bir şekilde etkilemenin yanı sıra molalardaki sohbetlerimizle ve coşkuyla söylediğimiz türkülerimizle de Hataylı arkadaşlarımızın ruhuna dokunup bu zor dönemleri biraz daha umutla doldurabildiğimizi düşünüyorum.

Berkay KALKAN / Bilecik

Geçirdiğimiz 7 gün içerisinde SOL Genç’in dayanışma anlayışını çoğalttığımız verimli bir kamp oldu. Zorlu koşullar kolektif çalışmayı, tartışma grupları farklı perspektifleri ve dayanışma faaliyetleri de devrimci tutumuzu alanlara taşımamıza yardımcı oldu. Bu sebeple çok verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum.

Arda ÖZ / Kocaeli

Bu yıl SOL Genç’ in ilk kampını gerçekleştirdik. Kamplar gençlik örgütlenmesi ve memleket için büyük bir önem taşıyor. Kamp alanının Hatay seçilmesi çok önemliydi. Bölgenin hala dayanışmaya ihtiyacı var. Gerçek dayanışma biçimini 6 Şubat’tan itibaren Hatay’da ve gerçekleştirdiğimiz kampta gördüm. Herkes bir işin ucundan tuttu bu sayede orada birbirimize yük olmaktansa bölgeye daha çok yardım edebildik.

Deniz YILDIRIM / Çanakkale

Aradan aylar geçmesine rağmen Hatay'da depremin açtığı yaralar kapanmış değil. Böyle bir ortamda SOL Genç kampının burada düzenlenmesi hem şehrin yalnız bırakılmayacağını göstermek hem de biz gençlerin örgütlü dayanışma deneyimi edinebilmesi adına oldukça kıymetliydi. Bu örgütlü dayanışma ruhunun bir parçası olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Her bir arkadaşımın emeklerine sağlık.

Ada KAYAHAN / İstanbul

Hatay'a hayatımda ilk kez ve maalesef depremden sonra gelebildim. Kaldırılmamış onlarca enkaz ve terk edilmişlik hissi şehrin yeni bitki örtüsü gibiydi. Her açıdan insana çok şey katan bu kampı birlikte geçirdiğim tüm arkadaşlarımın emeklerine sağlık, kısıtlı zamanda verimli işler yaptık. Bu örgütlü dayanışma Hatay halkına da umut oldu.

Gonca YILDIZ / İzmir

Depremin ilk gününden itibaren Hatay’da dayanışmayı örgütleyen SOL Genç’in kampını burada yapması oldukça anlamlıydı. Arkadaşlarımızın özveriyle çalıştığı, emek verdiği, örgütlülüğü ve dayanışmayı tam anlamıyla yaşadığı bir kamp gerçekleştirdik. Bizi zorlayan durumları birlikte hareket ederek aştık; şarkılarımızla, türkülerimizle, bu şehrin yalnız olmadığını bir kere daha anlattık. Hatay’a gelen, okul boyamaktan tarla sürmeye kadar her işi yapan arkadaşlarımızın emeklerine sağlık. Dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Ulaş AMANAT / Malatya

Hatay'a İlk defa Malatya'dan geldim ve Malatya'da yaptığımız dayanışma çalışmalarını Hatay'da devam ettirdik. Hatay halkıyla bir nebze de olsa neşeli, umutlu güzel zamanlar geçirdik. Dayanışmaya katkısı olan emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Malatya’dan Hatay’a ve tüm memlekete sözümüzdür, dayanışma ile yeniden kuracağız.

Erdem KEÇEBAŞ / Alanya

Her sabahına dayanışma bilinciyle uyandığımız bir kampın ardından Hatay artık biz olmuştuk. Bütün felaketlere rağmen umudunu kaybetmeyen bir şehrin hislerindeydik, en değerli olan da buydu bizler için. Oradaki yurttaşımızın "Biz devrimcileri unuttuk ama devrimciler bizi unutmadı." sözü bizi gerçeğe ulaştırdı. Halkını asla unutmayan bir devrimci kuşağının bir parçası olmanın gururunu yaşayacak ve yaşatacağız.

Ceren KURTULMUŞ / Antep

Hatay halkı ile özlem giderdiğimiz geride kalan tüm kötü zamanı, anları daha güzel bir hale getirmek için el ele verdiğimiz bir kamp geçirdik. Oluşturduğumuz tartışma gruplarıyla eksikliklerimizi konuşup geleceğe dönük ne yapabiliriz dedik. SOL Genç’in nasıl bir yol izleyeceğini, üniversitelerde ne tür kampanyalar yürütülerek çalışmalar yapılabileceğini, oluşturulan kampanyalarda öne çıkanların neler olacağı üzerine konuşarak hep birlikte bir yol haritası çizdik.

Mert Görkem ATICI / Ankara

Depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen şehrin birçok ihtiyaçtan yoksun bırakıldığını gördük. Hatay’ın ihtiyaçları doğrultusunda rotasyonlar ve programlar hazırladık. Kamp süresince de hazırladığımız plan dahilinde okulda, tarlada ve birçok sokakta birbirimize destek olduk. 1 haftalık dayanışma kampının ardından Hatay’da kalan arkadaşlarımızın yanı sıra yeni tanıştığımız insanlarla dayanışmamızı güçlendirdik.

Asya Nur AĞCA / Kocaeli

Türkiye'nin farklı illerinden bu kampa geldik. Burada sürdürdüğümüz dayanışma faaliyetlerinin yanı sıra, Hataylı genç arkadaşlarımıza nefes olabilme umuduyla onlarla bir araya gelip etkinlikler yaptık.

Hatay unutturulmaya, yok sayılmaya çalışılsa da SOL Genç olarak, örgütlü bir şekilde ve dayanışmanın verdiği güçle Hatay'da olacağız ve Hatay'ı unutturmayacağız.

Fotoğraf: BirGün

BURADAYIZ, GİTMİYORUZ!

İrem KARA / Hatay

Nerede bir dağ efkarlıysa oradayız diyerek çıktığımız yollardan biriydi Hatay Gençlik Kampı. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen ihtiyaçlarımıza ulaşabilmek için haykırmak zorunda bırakılıyoruz. Bizler mücadeleci ruhumuza dayanışmayı katarak Hatay'dayız, olmaya devam edeceğiz. Odasını yeniden düzenlerken fikri sorulmayan küçük çocuğun inadıyla çığlığını güçlendirecek, duyuracağız. Çünkü burası bizim ve bizim kalacak.

Eylül MANSUROĞLU / Hatay

Acılarımızla korkularımızla çaresiz bırakılmışken SOL Genç ve Dayanışma Gönüllüsü arkadaşlarımız buraya koştular. Değişen ihtiyaçlara göre adımlar atıldı. Kamp kararı bunlardan biriydi. Kamp sürecinde okul duvarlarını boyama, çocuk etkinlikleri, kültür sanat etkinlikleri, bahçe işleri gibi faaliyetleri düzenledik. Kamp dayanışmamızı devam ettirecek umudumuz gücümüz oldu. Hatay’ı yeniden kuracağımıza dair olan inancımızı yeşertti. Emeği geçen, umut olan, güç olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

Can ÇİÇEK / Hatay

Kampımızı burada yapmamız hepimiz için önemliydi ancak biz Hataylılar için daha değerli ve özeldi. 7 ay boyunca bir yanda ölüm, acı, yıkım, yalnız bırakılmışlık gibi kaldıramayacağımız çok zor şeyler yaşadık. Bunun yanında bir arada olmanın, dayanışmanın güzelliği bizi ayakta tuttu, umut verdi. SOL Genç olarak Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşlarımızla yaptığımız bu kamp bize asla yalnız olmadığımızı; dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber olmanın ne kadar güzel olduğunu tekrar hatırlattı. Bundan sonra da bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Buradayız, gitmiyoruz!

Aşkın Devrim DÖNMEZER / Hatay

Depremin ilk gününden beri onlarca ilden gelen SOL Gençli arkadaşlarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Bizlerin neye ihtiyacı varsa kaynak kitap dayanışmasından gençlik buluşmalarına, konserlere kadar hep birlikte olduk. Yalnızlık duygusu yerine, bir bütünün parçası olma duygusunu ve dayanışmayı hissettirdiler. Bu yüzden gençlik kampının burada olması bizim için çok değerliydi. Buradan bütün illerden gelen bizi asla yalnız bırakmayan, acılarımıza ortak olan, yaptıkları fedakarlıklara gece gündüz her koşulda asla pes etmeden çalışan dostlarımıza teşekkürlerimi iletirim.

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Fotoğraf: BirGün

Özgür Can EREN / Balıkesir

Dayanışma kampına gelmeden önce sosyalizmin doğruluğuna inanıyor ve gerekliliğini savunuyordum. Ama nasıl yapılacağı veya neye benzeyeceği hakkında bir fikrim yoktu. Bir devrim tahayyülüne sahiptim ama bu devrimin öznelerini kavrayamıyordum. Özne deyince aklıma geçmişin devrimcileri geliyordu. Eski yoktu yenilerin nasıl olacağını bilemiyordum. Hatay’a bu şekilde geldim. Şehre girdiğimde şehrin kıvranan ruhunu gördüğümde içim sızladı. Acıların teoriden çıkıp pratikte nefes aldığını görmek benim bilmediğim bir deneyimdi. İnsanların gözünde yorgunluğu görmek, ağızlarından kederi duymak ve dahası yürürken ağırlıklarını hissetmek, canımı yaktı. Eğer acılar teoriden pratiğe geçiş yapıyorsa acılarla mücadelede bu geçişi yapabilirdi. Kamp bana tam olarak geçişi gösterdi. Beraber olunca bireyselliklerimizin toplamı olmamıştık. Bir bütün oluşturmuştuk, bu bütünün bir ruhu vardı. Bir amaç için yürüyorduk. Hep beraber bir tuğla kaldırıyor, kederin tozlarını süpürüyor, hayatın kendisi olan suya yol açıyorduk. Gencecik kardeşlerimizin yuvasını renklendiriyorduk, hep beraber toprağı dövüyor ve yine hep beraber bir şarkı fısıldıyorduk yorgun bedenlere. Ama hepimiz yapıyorduk. Artık birdik. Kampın bazı anlarında arkadaşlarıma bakınca; onların sohbetlerini, hüznünü, neşesini, birlikteliğini ve alın terini her gördüğümde istemsizce bir tebessüm oturuyordu yüzüme. Bilmediğim şeyi artık biliyordum. Sosyalizm buydu. Herkes için herkesle birlikte yaşanılan acıların nedenleriyle sonsuz bir mücadele.

Eren ADIGÜZEL / Bingöl

Türkiye'nin birçok şehrinden dayanışmaya gelen gençlerin olduğu bu kampın Hatay'da düzenlenmesiyle depremin açmış olduğu yaralara ortak olabildik. Güler yüzünü hiçbir zaman kaybetmemiş misafirperver Hatay halkına teşekkürler.

Elis İYİBİLENLER / Bursa

Hatay’da geçirdiğimiz bir hafta bütün hayatımızda iz bırakacak. SOL Genç olarak buraya dayanışmayı büyütmeye geldik. Sevgiden tuğlalarla yeniden kuracağız bu kenti.

Ozan AYDOĞAN / İstanbul

Aralıklarla yaklaşık 2 ay Hatay'da kaldım. Her gittiğimde buradakilerin gözlerinde gördüğüm acı ve yıkımın yanında dayanışmanın, güzelliğini de gördüm. S Türkiye'nin her yanından gelen gençler olarak bir arada yaşamanın, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadık. Hiç kimsenin, hiçbirimizin yalnız olmadığını aslında bir araya geldiğimizde, ne kadar güzel işler yapabildiğimiz gördük.