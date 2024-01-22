'Dezenformasyon Merkezi', TCMB’deki iddialara sessiz kaldı

Cumhur İttifakı’na yakın olmayan gazetelerde çıkan ya da sosyal medyada öne sürülen birçok iddiayı yalan Saray’a bağlı ‘Dezenformasyon Merkezi’ Hafize Gaye Erkan’ın babasının bir çalışanı kovması ve TCMB hakkındaki tartışmalara sessiz kaldı. Merkez, 4 gündür iddialar hakkında açıklama yapmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalışan Büşra Bozkurt’un CİMER’e dilekçe vererek Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etmesi gündemdeki yerini koruyor. Bu şikayetin ortaya çıkmasının ardından TCMB’de buna benzer tartışmalar da ortaya saçıldı.

TCMB Başkanı’nın babası Erol Erkan, iddiaları yalanlayarak ‘birilerinin düğmeye’ bastığını ileri sürdü.

Kovulan Büşra Bozkurt’sa baba Erkan’ın bir çalışanı tokatlayıp işten attığını iddia ederek olayın kamera kayıtlarının olduğunu söyledi ve ekledi: “CİMER’deki şikayetlerim eksik bile.”

Gazeteci Altan Sancar’ın haberindeyse Merkez Bankası Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü ve Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır’ın görevden alındığını ve iki gün sonra görevine döndüğü öne sürüldü. İddiaya göre Bağır’ın göreve iadesinde Bilal Erdoğan etkili oldu. Haberde ayrıca Hafize Gaye Erkan'ın babasının tokat attığı öne sürülen banka çalışanının bir garson olduğu iddia edildi.

‘DEZENFORMASYONLA MÜCADELE’ SESSİZ

Bu çalkalanmalar devam ederken iktidardan bu konuya açıklık getirecek net bir açıklama yapılmadı. Gözlerse AKP’ye yakın olmayan gazete ve televizyonların haberlerini sık sık yalanlayan İletişim Başkanlığı ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne çevrildi.

Başında Fahrettin Altun’un bulunduğu başkanlıkça başlatılan bu uygulamayla iktidar mensuplarınca ortaya atılan iddialar ya da haberler yalanlanıyor. Ancak bu tartışmalar 4 gündür devam etmesine rağmen ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden iddiaları yalanlayan net bir açıklama yapılmadı.

Merkez’in, bu konuda yaptığı tek açıklama yine İletişim Başkanlığı’na bağlı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan TCMB hakkındaki bir şikayetin sızdırıldığına dair. Erkan’ın babası hakkındaki CİMER başvurusunun sızdırılmasına ilişkin yapılan açıklamadaysa şunlar kaydedildi: “Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı' iddiası doğru değildir."