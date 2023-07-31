Dikmece'de jandarma köylülere copla müdahale etti: Gözaltılar var

Hatay Dikmece’de tarım arazileri ve zeytinliklerinin kamulaştırılmasına karşı arazilerini savunan köylülere jandarma copla müdahale etti. Müdahale sırasında köylüler jandarmaya “vurmayın” diye bağırırken, çıkan arbedede bazı köylüler fenalık geçirdi, bazıları da bayıldı. Jandarma Dikmece köylülerinden 7 kişiyi gözaltına aldı.

Hatay Dikmece'de köylülere jandarma copla saldırdı. Jandarma, Dikmece köylülerinden 7 kişiyi gözaltına aldı.

Müdahale sırasında köylüler jandarmaya “vurmayın” diye bağırırken, çıkan arbedede bazı köylüler fenalık geçirdi, bazıları da bayıldı.

Dikmece köylülerinin, zeytinlik ve tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı direnişleri üçüncü gününde de devam ediyor. Köylülerin kamulaştırılan arazilerine bugün jandarma eşliğinde iş makinaları girdi. Köylüler arazilerinde toplanarak iş makinalarına engel olmaya çalıştı.

Jandarma iş makinalarının çalıştığı arazilere köylülerin geçmesine izin vermedi. Arazilerine geçmek isteyen köylülere jandarma copla müdahale etti. Müdahale sırasında bazı köylüler fenalaşırken, bazıları da baygınlık geçirdi. Jandarma 7 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmanın müdahalesinden sonra köylüler arazinin bir yerinde toplandı. Açıklama yapan bir köylü “Arkadaşlarımız gözaltına alındı. Onlar için buradayız. Gözaltına alınan Dikmece köylüleri serbest bırakılana kadar biz buradayız. Ya arkadaşlarımızı bırakacaklar ya hepimizi alacaklar. Biz ‘bu zeytinlikleri vermeyeceğiz’ dedik. Arkadaşlarımızı aldılar, onları da vermeyeceğiz. Ya arkadaşlarımız buraya getirilecek ya da hepimizi alacaklar” dedi.