Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: Komple sil sonra da temizle

Hakkında “Kara para aklama” soruşturması başlatılan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Öte yandan Dilan Polat’ın şirketlerine baskın yapıldığı dakikalarda yaptığı telefon konuşması da ifade tutanağında yer aldı.

Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “yasadışı bahis”, “suçtan kaynaklı mal varlığını aklama” ve “vergi usul kanuna muhalefet” suçlarından tutuklandı.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; pazar sabahı cezaevine giren Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı.

Dilan Polat’ın verdiği 31 sayfalık ifadede en dikkat çeken bölüm ise şirketlerine polis tarafından baskın yapıldığı an bir çalışanıyla yaptığı konuşma oldu.

“GRUPLARI KOMPLE SİL” TALİMATI

İfade tutanağına geçen konuşmada Dilan Polat çalışanı Burcu Gülen’e, “Grupları komple sil temizle hepsini” talimatını veriyor. Konuşmanın tamamı ise şöyle;

Burcu Gülen: Alo

Dilan Polat: Efendim Burcu

Burcu Gülen: Dilan hanım Cansu’nun telefonunu aldılar galiba

Dilan Polat: Cansu’nun şahsi telefonunu neden alıyorlar ki

Burcu Gülen: Bilmiyorum. ‘Sen buranın nesisin’ dedi. Cansu dedi ki müdürüyüm. Alayım telefonunu dedi. Aldı.

Engin Polat: Cansu telefonunu vermesin ne alakası var.

Burcu Gülen: Aldılar direkt mesajları

Engin Polat: Avukat geliyor. Avukata söylesin.

Burcu Gülen: Dilan hanım bence siz mesajları geri çekin. Biz de hemen çıkalım gruptan silelim. Yönetici siz misiniz? Grubu direkt silin.

Dilan Polat: Grupları komple sil hayatım temizle de sonra hepsini

“HALA ORADALAR MI?”

Bu konuşmadan yaklaşık 20 dakika sonra Dilan Polat yine çalışanını arıyor. Polislerin hala orada olup olmadığını soran Polat, baskınla ilgili bilgi alıyor.

Dilan Polat: Oradalar mı hala

Burcu Gülen: Evet hala buradalar. Şu an girişte bilgisayarları kontrol ediyorlar.

Dilan Polat: Magazin filan geldi mi?

Burcu Gülen: Magazin yok. Zaten bizim kadınlar magazin gibi Dilan hanım, yani gelmesin de gerek yok bence hepsi çekiyor çünkü

Dilan Polat: İzin vermeyin.

Burcu Gülen: Avukat ne yaparsalar yapsınlar hiçbir şey yapmayın diyor yani Cansu’nun telefonunu aldırmamış galiba

Dilan Polat: Almışlar mı?

Burcu Gülen: Hazal’ın da almışlar. Cansu’nun da almışlar. Siz yolda mısınız? Geliyor musunuz?

Dilan Polat: Yoldayım canım

“VÜCUDUMUN FOTOĞRAFLARI OLMASI SEBEBİYLE”

Konuşma içerikleri okunan Dilan Polat’a silinmesi talimatı verdiği grup mesajlarında hangi konuşmalar olduğunu ve bu talimatı neden verdiği soruldu. Dilan Polat ise, grupta kendi vücuduna ait fotoğraflar olduğunu o yüzden endişelendiğini söyledi. Bahsi geçen grubun whatsapp grubu olduğunu söyleyen Polat, “Bu bizim öncesi ve sonrası grubumuzdur. İşlem öncesi ve sonrası atılırdı. Benim de orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim. Eşim Engin Polat’ın, ‘Cansu telefonunu vermesin’ şeklindeki görüşmesi bu telefonun şahısların kendi şahsi cep telefonu olmasından ötürü bizimle alakasının olmadığından böyle bir cümle kurmuştur” dedi.

İKAMET DEĞİŞTİRME İSTEĞİ AVUKATTAN GELMİŞ

Dilan Polat’a operasyondan hemen önce ikamet adresini neden değiştirdikleri de soruldu. Polat bu değişikliği avukatları Çağdaş Çelik’in isteği üzerine yaptıklarını söyledi. Dilan Polat’a ifadesinin başında, “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” diye sorudu. Polat bu soruya, “Herhangi bir suçumun olmadığını düşündüğümden bundan faydalanmak istemiyorum” dedi.

SADECE EV SANIYORDU ÜZERİNE ONLARCA MAL VARLIĞI ÇIKTI

Aylık gelirini tam olarak hatırlayamadığını söyleyen Dilan Polat, üzerine kayıtlı mal varlığı olup olmadığını da bilmediğini söyledi. Ancak ifade sırasında Dilan Polat’ın üzerine kayıtlı 14 mal varlığı kendisine gösterildi. Ayrıca Engin Polat’a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv’de de yetkili olduğu söylenen Polat’a bu şirket üzerinde olan mal varlıkları soruldu. Polat’ın bu soruya verdiği cevap ise şaşırttı. Dilan Milda Gayrimenkul’de ortak olduğunu bilmediğini söyledi. Polat ayrıca, sadece Çengelköy’de oturdukları evin kendi üzerine olduğunu bildiğini diğerleri ile ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

25 SORUYA, “BİLMİYORUM” DEDİ

Dilan Polat banka hesap hareketlerindeki nakit giriş çıkışlarıyla ilgili sorulan tüm sorulara ise, “Bilmiyorum” ya da “Hatırlamıyorum” şeklinde cevap verdi. Polat’ın, “Bilmiyorum” dediği soru sayısı ise 25 oldu.

“BİZ AİLEYİZ ÖRGÜT DEĞİLİZ”

Dilan Polat ifadesinin son kısmında ise, “Biz çalışarak bugünlere geldik. Biz aileyiz, örgüt değiliz” diyerek, “Sosyal medyada hakkımda geçen medya baskısı dolayısıyla iftiralar, yanlış beyanlar yapıldı. Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı. Üstümüze sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları reddediyorum. Ben böyle bir suç oluşumunun içinde olmadım. Gelirim tamamen yasaldır.