Dilek İmamoğlu, CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen'in seçim çalışmasına katıldı

CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen, Fındıklı Mahallesi programını Dilek İmamoğlu, Fatoş Kanat Altay ve Dr. Şengül Altan Arslan ile birlikte gerçekleştirdi. Dilek İmamoğlu “Kadınların yarattığı değişim rüzgarı Maltepe sokaklarında görülüyor” dedi.

Haber Merkezi

CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen, Maltepe’nin 18 mahallesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Köymen, esnaf ve pazar ziyaretleri, halk buluşmaları ile Maltepe’nin ihtiyaçlarını Maltepeliler ile birlikte değerlendiriyor, çözüm önerilerini ve projelerini anlatıyor.

Fındıklı Mahallesi programını Dilek İmamoğlu, Fatoş Kanat Altay ve Dr. Şengül Altan Arslan ile birlikte gerçekleştiren Esin Köymen; Maltepe Erzurumlular Derneği’ni, Fındıklı esnafını ve Fındıklı Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Köymen, kent halkının sosyal ve ekonomik hayatına katkı yapacak projeleri hayata geçireceğini söyledi.

Esin Köymen, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve halkla birlikte bir yerel yönetim anlayışını örgütlemeye çalışacağını belirterek, “yerel yönetimin en önemli aşamalarından bir tanesi de 18 mahallemizde kurulacak olan mahalle meclisleri ile mahallelerimizin yerel yönetimde söz sahibi olmasıdır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilecek projelere de değinen Köymen, “Derin bir kent yoksulluğuyla karşı karşıyayız. Bizim yoksullukla mücadele etmek ve özellikle kadınlarımızın istihdama katılacak şekilde donatılmasını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var” diye konuştu.

Dilek İmamoğlu ise, “Kadınların yarattığı değişim rüzgarı Maltepe sokaklarında görülüyor” dedi. Maltepeliler, geleceğe umutla bakıyor diyen İmamoğlu, “Esin Hanım kadınların, çocukların, emekçilerin daha adil ve eşit hizmete ulaşması için çalışmaya ve projelerini hayata geçirmeye hazır” dedi.