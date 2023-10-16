Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17 Ekim'de Lübnan'a resmî ziyarette bulunacak.
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son dönemde Hizbullah ile İsrail arasındaki sınır çatışmalarına sahne olan Lübnan'a yarın (17 Ekim) resmî ziyarette bulunacak.
Fidan'ın, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib’in davetiyle Lübnan'a gideceği aktarıldı.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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