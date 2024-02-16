Diyanet'in mülakatını liyakatsiz bulan kamu denetçisi, sınavın tekrarlanmasını istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı yazılı sınavdan 93 almasına rağmen mülakatta elenen kişinin yaptığı başvuruyu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, sınavın liyakatsiz olduğunu belirterek Diyanet'e sınavın tekrarlanması tavsiyesinde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı yazılı sınavdan 93 alıp sözlü mülakattan kalan adayın başvurusunu değerlendirdi. Kurum, sınavın liyakatsız olduğunu belirterek Diyanet'e sınavın tekrarlanması tavsiyesinde bulundu.

10Haber'den Hazar Dost'un haberine göre yurt dışındaki camilerde görevlendirilmek üzere açılan kadro için yapılan sözlü sınava 40 aday alındı ve 13 kişinin başarılı olduğu belirlendi.

MÜLAKATTA 50 PUAN

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar ikinci bir sözlü sınava alınırken yazılı sınavdan 92 alan bir adaya ikinci sözlü mülakattaki komisyon üyelerinin 50’şer puan verdikleri ve mesleki yeterlilik sözlü sınavının baraj puanı olan 60 puanın altında kalarak başarısız olduğu söylendi.

Yazılı sınavdan 92 almasına rağmen sözlü mülakatta elenen adayın yaptığı başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, mülakattaki liyakatsizliğe dikkat çekti.

Mülakatta elenen kişinin sınavın yenilenmesi başvurusunu kabul eden denetçi, mağduriyetin kısa sürede giderilmesi adına Diyanet İşleri Başkanlığı'na sınavın tekrarlanması tavsiyesinde bulundu.