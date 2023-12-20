Diyanet yetinmiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 36,4 milyar TL’lik bütçesini henüz yıl tamamlanmadan 7,8 milyar TL kadar aştı. Başkanlığın ödenek üstü harcaması, genel bütçe kapsamındaki 15 kamu idaresinin yıllık bütçesini geride bıraktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Kamu idarelerinin ocak-kasım dönemi harcamaları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcama alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Kasasını ekim ayının sonunda boşaltan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 7,8 milyar TL’lik ödenek üstü harcaması, çok sayıda kamu idaresinin yıllık bütçesini geçti.

Diyanet’in 35 milyar 910 milyon TL olan bu yılki bütçesi, temmuzda TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 36 milyar 468 milyon TL’ye çıkarıldı. Başkanlığın, ocak-kasım döneminde bütçesinden yaptığı toplam harcama 44 milyar 365 milyon 219 bin TL ile ifade edildi. Başkanlığın ödenek üstü harcaması, genel bütçe kapsamındaki 41 kamu idaresinden 15’inin yıllık bütçesinin üzerine çıktı. Diyanet’in, yalnızca ödenek üstü harcama ile geride bıraktığı bazı kamu kurumları ve yıllık bütçeleri ise şöyle sıralandı:

• İklim Değişikliği Başkanlığı: 64 milyon 478 bin TL

• Avrupa Birliği Başkanlığı: 4 milyar 454 milyon 182 bin TL

• Sahil Güvenlik Komutanlığı: 5 milyar 48 milyon 886 bin TL

• Sayıştay: 1 milyar 196 milyon 416 bin TL

• Anayasa Mahkemesi: 254 milyon 650 bin TL

Ocak ayında 4 milyar 41 milyon TL, şubat ayında 3 milyar 62 milyon TL, mart ayında ise 3 milyar 76 milyon TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nisan-kasım dönemindeki harcamaları aylara göre şöyle:

• Nisan: 3 milyar 178 milyon TL

• Mayıs: 3 milyar 89 milyon TL

• Haziran: 3 milyar 245 milyon TL

• Temmuz: 5 milyar 21 milyon TL

• Ağustos: 5 milyar 189 milyon TL

• Eylül: 4 milyar 692 milyon TL

• Ekim: 4 milyar 824 milyon TL

• Kasım: 4 milyar 943 milyon TL