Diyanet’in iştiraki sermayeyi 99’a katladı

Mustafa BİLDİRCİN

Devasa geliri ve yüksek harcamalarına karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında olan Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı şirketlerden birinin daha sermayesinde çarpıcı artış kaydedildi. 2022’de 3,1 milyar TL’si yurttaşlardan toplanan bağışlardan olmak üzere toplam 4 milyar 68 milyon 358 bin TL gelir elde eden vakfa bağlı TDV Eğitim Yatırım A.Ş’nin sermayesi 100 milyon TL’ye dayandı. Haziran 2021’de kurulan şirketin sermayesinde, 2023 itibarıyla yüzde 9 bin 800 oranında artış yaşandı.

TDV Eğitim Yatırım Anonim Şirketi, 3 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da kuruldu. Türkiye Diyanet Vakfı’nca kurulan şirketin kuruluş sermayesi, 1 milyon TL olarak belirlendi. Ankara Kızılay’da Mediha Eldem sokakta faaliyetine başlayan şirket, 27 Ağustos 2021 tarihinde adres değişikliğine giderek Çankaya Gaziosmanpaşa’ya taşındı.

KOCATEPE İLE BİRLEŞME

Şirket, 23 Kasım 2022 tarihinde ise Diyanet Vakfı’nın bir diğer iştiraki olan Komaş Kocatepe Modern Mağazacılık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşti. Birleşmenin ardından toplam sermaye, 51 milyon TL’ye yükseldi.

TEK KALEMDE 48 MİLYON TL

Diyanet Vakfı iştiraki TDV Eğitim Yatırım A.Ş’nin sermayesinde yapılan son artırımın tarihi ise 24 Nisan 2023 oldu. Kasım 2022’de 51 milyon TL olan şirket sermayesi, tek seferde 48 milyon TL’lik artırım ile 99 milyon TL’ye fırladı.

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KRİZ KURUMU TEĞET GEÇTİ

Bir diğer TDV iştiraki Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin sermayesinde gerçekleştirilen artış da “Türkiye’de gideren derinleşen ve milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükleyen ekonomik kriz, Diyanet’i ve Diyanet’e bağlı şirketleri teğet geçti” değerlendirmesinin haklılığını ortaya koydu. Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin 2012 yılında 2 milyon 678 bin TL olan sermayesi, son artırım ile 71 milyon 395 bin TL’ye çıkarıldı.