Diyanet’in propaganda yatırımı: Televizyon için 42,1 milyonluk ekipman

Diyanet İşleri Başkanlığı’na kriz uğramıyor. Daha önce kadınların giyim tarzını hedef alan yayınlarıyla gündeme gelen Diyanet TV’ye son teknoloji ekipman satın alındı. Maliyet kayıtlara 42,1 milyon TL olarak geçti.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarının artan gerici politikalarının yanında devletin olanca gücünü arkasında hisseden Diyanet ‘Diyanet TV’ aracılığıyla siyasal İslamcı rejimin politikasını halka yaymaya çalışıyor. Propaganda aracı olarak kullanılan Diyanet TV daha önceki yayınları ile çokça tartışılmıştı. Sık sık bu alana kaynak aktarması ile bilinen Diyanet bir kez daha kesenin ağzını açtı.

Türkiye’deki milyonlarca haneyi yoksulluğa mahkum eden ekonomik krizi yok sayan harcamalarıyla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, bir yeni fahiş harcamaya daha imza attı. Diyanet Televizyonu için milyonlarca liralık ekipman satın alındı. Yalnızca ocak ayında 9,7 milyar TL harcayan başkanlığın, Diyanet TV stüdyolarında kullanılması amacıyla aldığı ekipmana 40 milyon TL’den fazla para ödediği belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, son teknoloji stüdyo ekipmanları almak için 18 Ekim 2023 tarihinde ihale düzenledi. Toplam 48,6 milyon TL yaklaşık maliyet hesabı çıkarılan ihale, 22 Şubat 2024 tarihinde sonuçlandı.

SÖZLEŞME 42,1 MİLYON TL’LİK

İhalenin amacı, “Diyanet TV stüdyolarında yapılacak reji sisteminin kamera, lens ve aksesuarlarının temini” olarak açıklandı. Yalnızca bir şirketin teklif verdiği ihale kapsamında 22 Şubat’ta sözleşme imzalandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Teratek Elektronik isimli şirket arasında imzalanan sözleşmenin maliyeti, 42 milyon 174 bin TL oldu. Diyanet TV stüdyoları için 42,1 milyon TL ödenerek alınan ekipmanlardan bazıları ise “HD stüdyo kamera kafası, kamera kontrol ünitesi, HD geniş açı lens, kamera kreyn sistemi, resim seçme masası ve aksesuarları, referans kulaklığı, stüdyo ekran, stüdyo led grafik sistemi” olarak sıralandı.

2023’TE 13,4 MİLYON TL

Diyanet TV için Eylül 2023’te alınan kamera kafası, kamera kontrol ünitesi, konnektör gibi aksesuarlar için de 13 milyon 497 bin TL ödendi. Başkanlık, 2023 yılında temin ettiği TV ekipmanı için de Teratek Elektronik isimli şirketi tercih etti.