Diyarbakır Belediye Eş Başkanları mazbatayı aldı

Diyarbakır Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun mazbatalarını aldı. Mazbatalarını alan eş başkanlar, Dağkabı Meydanı'nda halkla buluştuktan sonra belediye binasına doğru yürüdü.

Diyarbakır'da seçimi açık farkla kazanan DEM Partili eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun mazbatalarını aldı.

Mazbatanın verildiği Diyarbakır il seçim kuruluna DEM Parti Diyarbakır milletvekilleri, DEM Parti, il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye eş başkanları da geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ardından merkez ilçeler Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir belediyelerinin de mazbataları verildi. DEM Parti’nin Bağlar Belediyesi Eşbaşkanları Siraç Çelik ile Leyla Ayaz, Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanları Safiye Akdağ ile Mehmet Ergün, Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanları Berivan Gülşen Sincar ile Cengiz Dündar, ve Sur Belediyesi Eşbaşkanları Adnan Örhan ile Fatma Gulan Önkol da mazbatalarını aldı.

"BU ONURLA HALKA HİZMET EDECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bucak, "Mazbatalarımızı aldık, #Amed halkına hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki beş yıl boyunca halkın belediyesinde bu onurlu halka hizmet edeceğimiz için mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Mazbatalarımızı aldık, #Amed halkına hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki beş yıl boyunca halkın belediyesinde bu onurlu halka hizmet edeceğimiz için mutluyuz, gururluyuz. @doganhatundbb pic.twitter.com/It6lRrxFoI — Serra Bucak (@serrabucak) April 8, 2024

AKP Diyarbakır'da 13 seçim bölgesindeki seçim sonuçlarına da itiraz etmiş, il ve ilçe seçim kurulları, Diyarbakır Büyükşehir ve 13 ilçe için itirazları reddetmişti.