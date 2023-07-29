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Diyarbakır’da ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Diyarbakır’da depremde ağır hasar gören 8 katlı binanın bir kısmı, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güncel
  • 29.07.2023 19:07
  • Giriş: 29.07.2023 19:07
  • Güncelleme: 29.07.2023 19:11
Kaynak: DHA
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Diyarbakır’da ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde 8 katlı Öz Teknik Apartmanı da hasar gördü. 

Ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen bina boşaltıldı. Bugün güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım çalışmaları başladı.

Binanın bir kısmını kontrollü şekilde yıkıldı. Ancak diğer bir kısmı ise aniden çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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