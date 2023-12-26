Doğa katliamları ekokırım suçu olarak değerlendirilsin

Haber Merkezi

İklim Adaleti Koalisyonu, 'Yurttaş ekokırım yasasını yapıyor' kampanyası kapsamında İstanbul Adliyesi önünde açıklama gerçekleştirdi. 'Karıncanın kardeşi var, onu size ezdirmeyiz' pankartının açıldığı protestoya çok sayıda ekolojist katıldı. Açıklamayı, Aslı Kahraman ve Oruç Karaçık okudu.

Açıklamada geri döndürülemez tahribata yol açan doğa katliamlarının 'ekokırım suçu' kapsamında değerlendirilmesi için iki yıldır mücadele edildiği belirtildi.

MA’nın haberine göre açıklamada şu ifadelere yer verildi: “28 Kasım’da, 28 bin imzalı dilekçeyle yurttaşların hazırladığı Ekokırım Yasa Teklifi Meclis’e sunuldu. Ekokırım Yasası ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Ekokırımın 5’inci Suç olarak kabul edilmesi oldukça yaşamsal. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yaşam savunucuları ve dayanışmanın sonucu geçtiğimiz Kasım ayında Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi, ekokırıma benzer suçların, yasalaştırılması amacıyla karar aldı. İki yıl içinde, doğaya karşı sonucu bilinerek icra edilen, ağır tahribatlar yaratan, geniş alana yayılmış ve bir sonraki kuşakları etkileyecek şekilde geri döndürülemez nitelikli faaliyetlere sebep olan kişiler, ceza hukuku kapsamında yargılanacak. Atılan bu adımın tüm dünya ülkelerine ve Türkiye'ye örnek olmasını umuyor, yasaların yazılı birer belge olarak kalmaması uygulamada etkili sonuçlar doğurmasını umut ediyoruz.”